切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

（圖：健康醫療網提供）

34歲陳先生務農，2010年開始腫瘤 遍及全身，常接受開刀移除腫瘤，這次經大林慈濟醫院神經內科醫師會診風濕免疫科，確認是罕見的免疫球蛋白G4相關性疾病（IgG4-related disease），造成全身「假性腫瘤」；病人在經過12年後終於找出病因，免除心理壓力與生活上的不便，得到良好治療。

多次開刀切除腫瘤 找不出病因

2010年陳先生無意中發現腋下淋巴腫瘤，腹股溝處、頸部、唾液腺、胰臟痛到無法站、無法躺、無法睡覺，醫師表示開刀拿取即可，前後開了五次刀，但即使手術切除腫瘤又會再長。去年底蔓延到眼部，眼睛腫脹導致視線不良無法工作，找六間眼科醫院，都無法找出病因，來到大林慈濟醫院眼科轉神經內科做電腦斷層掃描，發現腦下垂體腫瘤以及之後有脊髓炎的傾向，會診風濕免疫科。

臨床經驗研判病史 過敏 免疫風濕疾病

大林慈濟醫院過敏免疫風濕科許寶寶醫師以臨床經驗研判病史，高度懷疑是過敏免疫風濕疾病，於是要求驗血以及做全身電腦斷層檢查，顯示從頭部、腋下淋巴結、右眼眼眶有浸潤性病灶、兩邊鼻竇、肺部、肝臟、胰臟、脾臟、胃、腎臟、腹腔、腹股溝處，全身到處長腫瘤，加上腎臟病理切片及免疫化學染色之後確認疾病。

假性腫瘤 造成器官失去功能

許寶寶醫師表示，免疫球蛋白G4相關性疾病（IgG4-related disease），是一種全身性的疾病，幾乎每個系統都可以發現「假性腫瘤」，會造成器官失去功能，有時會疼痛不舒服，容易與許多良性或惡性腫瘤混淆，會造成臨床過度或不必要的治療，免疫風濕科以口服藥物，治癒陳先生十幾年來的疾病。

出現全身性病兆 應盡快至免疫科就診

許寶寶醫師提醒，民眾應提高警覺，身體有全身性的病兆，加上器官功能喪失，找不到原因，已經排除腫瘤與感染疾病時，就要考慮是否是免疫疾病，不然有時找錯科別，一折騰就是十幾年。

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資料來源：健康醫療網

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