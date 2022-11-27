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以為感冒喉痛 竟是「這種癌」部分患者存活率僅1成

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台34歲女星林欣霈上月驚傳甲狀腺癌，引起社會關注。據台灣最新癌症登記報告，甲狀腺癌已連續3年蟬連女性十大癌症第4位。有位六旬婦喉嚨痛，原以為是感冒，沒想到就診後竟發現是甲狀腺癌。台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會理事長諶鴻遠表示，9成左右的甲狀腺癌患者可透過手術與放射碘治療，但仍有1成的患者十年存活率低於10%，甚至「只剩一年光景」，呼籲使用「推吞觸」三步驟及早檢測

十年來患者激增95%

甲狀腺癌好發於45至55歲的女性，且女性患者人數為男性3至4倍，可謂婦女健康殺手。諶鴻遠表示，甲狀腺與心跳、腎臟、腸胃蠕動息息相關，且為癌症發生率最高的內分泌器官，一旦癌變對健康影響重大，這十年來確診人數大幅增長95%。

由於甲狀腺癌早期無明顯症狀，等出現頸部硬塊、喉嚨痛、咳嗽沙啞、吞嚥困難或常噎到時，已進入中晚期。雖然9成左右的甲狀腺癌患者腫瘤分化良好、預後佳，但仍有1成患者平均生存期僅剩3至5年，甚至「只剩一年光景」。諶鴻遠呼籲用「推」脖子、「吞」嚥、「觸」摸耳後是否有不對稱腫塊，3個步驟及早檢測。

國家衛生研究院癌症研究所副研究員蔡慧珍醫師表示，晚期分化型甲狀腺癌患者若放射碘治療無效或不適用，雖有一線標靶藥物，然而當藥物失敗或病人無法忍受副作用，面臨無藥可用的絕境，平均無疾病惡化存活期剩不到2個月。

所幸目前新型多重標靶藥物，通過晚期分化型甲狀腺癌二線治療適應症，可達8成的疾病控制、延長5倍疾病無惡化存活期近一年，副作用表現也可控制。

多次放射碘治療無效 六旬媽二線治療抗癌　

「當初只是吞嚥時喉嚨痛，以為是一般感冒就先去診所拿藥，結果醫師卻叫我快去大醫院檢查……。」六旬李姓婦人5年前確診為分化型甲狀腺癌，接受放射碘與一線標靶治療無法有效控制疾病，後來勇敢接受新型多重標靶藥物作為晚期分化型甲狀腺癌二線治療，現已服藥2年半。她呼籲其他患者保持正向心態，配合醫療團隊穩定服藥，千萬不要放棄治療。

諶鴻遠及蔡慧珍呼籲，雖然多數早期甲狀腺癌病程發展緩慢，患者仍勿輕忽危機，必須定期回診追蹤；若有復發、轉移、放射碘治療無效或不適用狀況，也需與醫師討論並選擇最合適的治療型式，活出自己的「甲」上人生。

【延伸閱讀】

中藥治療縮小甲狀腺結節　醫提醒「生活這些事」要配合

甲狀腺亢進控制不佳　恐引起癲癇爆發性發作

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55945

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