我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

預防超級細菌 別亂吃抗生素

邱宜君

英國廣播公司（BBC）曾經示警，全球每5名死者就有1人死於敗血症，敗血症主因就是細菌或病毒感染。「抗生素」曾經是人類對抗細菌感染的「魔彈」，但過去一個世紀，藥物研發速度已經快要跟不上抗藥性細菌壯大的速度，人類在細菌戰場節節敗退，就算投入大筆資源，助人從癌症中風等大病倖存，一旦染上無藥可醫的超級抗藥菌，再強的醫術也很難挽回生命。

台大醫院積極呼籲阻止超級細菌的「四不一要」：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素來吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。台大醫院感染管制中心主任陳宜君也提醒，預防感染是根本，真的感染了就要正確診斷、即時治療，才可能化解危機。

「這是一場沒有硝煙的作戰，」台大醫院院長吳明賢表示，細菌等微生物感染一直是醫院病人死亡的重要原因，過去只要精準適用抗生素，都能藥到病除，但21世紀抗藥性問題愈來愈嚴重，「如果輸了這個戰爭，就無藥可用了！」因此，全世界都在致力於預防抗藥性，不僅醫師不能濫用，病人也不能亂要求。

台灣疾病管制署署長周志浩表示，細菌抗藥性從上世紀開始發展，速度愈來愈快，但相對應武器的產生卻愈來愈慢，導致傳播也愈來愈快。因為不論醫師多麼身懷絕技、醫術高明，遇到抗藥性，「沒藥醫就是沒藥醫。」現在不論政府、醫護、養殖畜產業者都在努力，希望民眾也一起配合，遵照醫師指示好好用藥，把預防抗藥性視為每個人的責任。

台灣血液病醫學會秘書長楊永立說，血液科病人大部分使用強化學治療甚至骨髓抑制，病人治癒率已經增加10到20％，但隨著免疫治療應用愈廣，許多病人都會經歷短時間的免疫變差，如果花了很多時間、使用很多很好的藥物，治療好一個病，最後病人卻死於感染，這是非常痛心的。因此，醫學會也與感染科合作，制定非常多不同的指引，希望避免這種情況發生。

醫學 中風 癌症

上一則

預防「力不從心」常心臟復健 別讓冠狀動脈心臟病找上門

下一則

「慈悲的手術」改善長者腳麻 脊椎微創減壓術復元快

延伸閱讀

急診室的感恩節

急診室的感恩節
抗藥性、病程快…肺炎鏈球菌發威 幼童、長者慎防

抗藥性、病程快…肺炎鏈球菌發威 幼童、長者慎防
血尿超過一個月 小心罹患膀胱癌 早期切除5年存活率60%

血尿超過一個月 小心罹患膀胱癌 早期切除5年存活率60%
3D打印助新生 法國罹癌毀容婦手臂種出新鼻

3D打印助新生 法國罹癌毀容婦手臂種出新鼻

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

以為感冒喉痛 竟是「這種癌」部分患者存活率僅1成

2022-11-27 00:00
（圖：健康醫療網提供）

切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

2022-11-27 01:00
阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，要停止避免不良姿勢，若無法改善症狀才必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。（圖：阮綜合提供）

新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出「神經麻痺」

2022-11-28 23:18
(取材自健康醫療網)

秋燥來了 口乾舌燥、皮膚乾裂、排便困難 晚秋保健3原則

2022-11-23 01:15
蕭姓男子三酸高油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急血漿置換術才救回一命。（圖／南投醫院提供）

男子三酸高油脂飆到5千多 醫師緊急換血救回一命

2022-11-23 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

30歲男夜間頻尿、體重飆破百 元凶竟然是「這症狀」

2022-11-22 01:00

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯