虹彩炎一年發作三次 竟是乾癬性關節炎惹禍

圖片來源 ／健康醫療網

一名今年35歲的麗芳（化名）從事業務員工作，三年前出現手指腫痛及頭皮乾癬問題，但因症狀輕微不以為意；後來眼睛出現虹彩炎，且在一年內復發三次，加上身上乾癬問題愈發嚴重，擔心影響客戶觀感決定就醫檢查，經風濕免疫科醫師詳細診斷後，確定罹患了「乾癬性關節 炎」！

收治該案例的馬偕紀念醫院風濕免疫科王文修醫師表示，患者因乾癬性關節炎併發虹彩炎，初期使用消炎止痛藥與疾病修飾抗風濕藥物後，因治療效果有限，因此申請健保給付的抗腫瘤壞死因子(anti-TNF)的生物製劑治療，最後病情大幅改善，讓患者重新找回工作與生活品質，出門再也不用戴帽遮遮掩掩。

乾癬與關節炎密不可分 延誤治療恐增加併發症風險

王文修醫師說明，乾癬性關節炎為全身性的自體免疫疾病，好發在30至55歲的族群，並與家族史基因有關聯。除了皮膚因乾癬出現明顯紅腫脫屑外，四肢關節裡的滑液膜也會因發炎產生關節腫痛症狀，恐因關節變形而無法施力，嚴重影響社交活動及生活品質。另外此疾病也與免疫失調有關，像是高血壓 、糖尿病、高血脂、體重過重或有抽菸習慣的人，都是高危險族群需多加留意。

王文修醫師補充，高達七成患者會先有皮膚乾癬症狀再出現關節炎，另外有三成的患者還會有虹彩炎、葡萄膜炎及克隆氏症等共病症產生，若乾癬性關節炎拖至五年以上不醫治，甚至會併發心血管疾病，造成疾病擴大提高治療難度！

治療方式多元 生物製劑讓備孕女性患者有新選擇

王文修醫師表示，針對乾癬性關節炎治療，若發現使用傳統皮膚藥物塗抹、止痛消炎藥、或疾病修飾抗風濕病藥物等療程後治療效果不佳，就會進一步使用生物製劑治療，效果較抗風濕藥物更有專一性，也更能針對發炎物質精準打擊，目前種類有口服與皮下注射可供選擇，也有短效或長效型藥物可降低患者忘記服藥風險。另外對於懷孕中或想備孕的女性患者，也有生物製劑可以做為治療選擇，只要配合醫囑定期回診，使用安全性相當高，不需擔心影響胎兒與自身健康。

積極治療配合醫囑 勿自行停藥加速病情惡化

王文修醫師提醒患者，乾癬性關節炎等免疫系統疾病通常需要長期配合治療，目前診斷及治療技術都相當進步，患者千萬不要輕易放棄或隨意自行停藥。由於乾癬性關節炎在青壯年發病期的疾病活躍度較高，但會隨著年紀遞增漸趨穩定，建議應積極且有耐心配合治療，醫師也會評估病情採藥物降階治療，唯有定期回診追蹤，才是維持良好生活品質的不二法則。

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資料來源：健康醫療網

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