服抗凝血劑任意停藥 引發罕見小腸壁血腫

台灣竹山秀傳醫院臨床治癒一起罕見自發性小腸壁血腫病例。（圖：台灣竹山秀傳提供）

台灣竹山秀傳醫院臨床治癒一起罕見自發性小腸壁血腫病例，推論與服用抗凝血劑有關，全世界臨床報告只有過103例，秀傳醫院成功治療後病人術後恢復良好，呼籲正在服用抗凝血劑的病患，千萬不可以因害怕併發症 發生而任意停藥，成功治癒的個案，日前也發表國際知名期刊Medicine上，讓竹山秀傳醫院成功治療罕病的經驗再增添一樁。

一位70歲陳姓老婦因為嚴重腹痛，日前被送往竹山秀傳醫院急診室，因為老婦有心房顫動病史，且長期服用抗凝血劑來預防血栓生成；這一天卻因為突然發生的腹部劇痛而緊急送醫處理，急診室的醫師為她安排電腦斷層掃描，發現老婦的小腸發生了阻塞，必須緊急動手術 治療。

外科主治醫師蘇啟成主刀時發現，老婦小腸末端有一處阻塞，造成腸內液體嚴重淤積，並因腫脹而形成了缺血壞死，經過緊急手術切除阻塞部位，總算把病況穩定下來；蘇啟成說，老婦小腸阻塞的原因非常特別，病理報告顯示是因為腸壁發生了出血所引起，而非腸腔被異物塞住，推論與服用抗凝血劑有關。

副院長重症醫師沈德群表示，這種情況叫做「抗凝血劑引發自發性小腸壁血腫」，使用抗凝血劑的病人發生率約為 1/2500，過去30年全世界只報告過103個病例，而像老婦這麼嚴重到形成腸阻塞的機率更是微乎其微，也再次叮嚀提醒，正在服用抗凝血劑的病患千萬不可以因害怕併發症發生而任意停藥，所幸陳姓老婦術後復原狀況十分良好。