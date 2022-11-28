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蕉串掉落重擊蕉農腹部 驚見肝臟惡性腫瘤破裂

劉星君
屏東醫院外科主治醫師蔡文豪說，腹部外傷包含穿刺傷及鈍挫傷，大部分多為腹壁損傷，偶有腹部內臟受損。臨床上最常見為脾臟損傷，肝臟撕裂傷較為少見。（圖：台灣衛生福利部屏東醫院）
屏東醫院外科主治醫師蔡文豪說，腹部外傷包含穿刺傷及鈍挫傷，大部分多為腹壁損傷，偶有腹部內臟受損。臨床上最常見為脾臟損傷，肝臟撕裂傷較為少見。（圖：台灣衛生福利部屏東醫院）

台灣屏東縣58歲林姓蕉農日前在香蕉園工作時，不慎遭落下整串香蕉擊中腹部，腹部疼痛加劇，幾乎昏厥，家屬送往衛福部屏東醫院急診，意外發現肝臟10公分大惡性腫瘤破裂，緊急開刀治療，生命徵象穩定後，轉送高雄醫學大學第二階段治療，手術過程順利，林姓蕉農恢復狀況良好。

衛福部屏東醫院指出，林姓蕉農到院後，醫師經腹部外傷超音波發現右上腹大量積血及肝臟邊緣不規則，疑肝臟大面積撕裂傷，隨即腹部電腦斷層檢查，病人右側肝臟第六節處出現大面積撕裂傷併發大量腹內出血，屬肝臟撕裂傷第三、四級， 同時會診一般外科醫師蔡文豪，到院時病人已出現心跳過快及意識漸趨遲鈍狀態。

經急診室大量輸血穩定病人生命徵象後，安排病人開刀房進行剖腹探查手術，意外發現肝臟第六節處一個逾10公分大型肝臟惡性腫瘤破裂並持續出血中，術中經外科團隊研判為肝臟惡性腫瘤破裂引發內出血，隨即用外科填塞術式先行穩定病患生命徵象後，再轉往高醫緊急血管攝影及動脈栓塞治療，隨即啟動二院腹部急症綠色通道，送到高醫完成後續手術治療。

部屏外科主治醫師蔡文豪說，腹部外傷包含穿刺傷及鈍挫傷，大部分多為腹壁損傷，偶有腹部內臟受損。臨床上最常見為脾臟損傷，肝臟撕裂傷較為少見。

屏東醫院院長王照元說，為讓屏東醫療服務品質能與醫學中心同步，推動屏東醫院與高雄醫學大學附設醫院的醫療合作，醫師團隊交流、 醫療與照護技術的提升，讓屏東鄉親免於舟車勞頓跨過高屏溪到高雄就醫， 即時救回急重症病患。

手術 醫學 腫瘤

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