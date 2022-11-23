退休後什麼事都提不起勁？醫師提醒注意失智症早期症狀

衛生福利部基隆醫院神經科主治醫師彭詩惟建議民眾，可從生活習慣和社交活動著手，降低罹患失智症的機會。（記者邱瑞杰／攝影）

台灣衛生福利部基隆醫院神經科主治醫師彭詩惟說，失智 症早期常見症狀是短期記憶力衰退，但與「健忘」不同。健忘者經提示可能會想起來，但失智症者存取記憶的地方已壞掉，難再想起。民眾從生活習慣和社交活動著手，可降低罹患失智症的機會，打造幸福的老年生活。

彭詩惟為70多歲王姓婦人看診，主訴退休後漸漸感到力不從心，連最喜愛的書法、繪畫也興致缺缺。家人近一兩年也發現她記憶力似乎大不如前，所以才來看診。經過安排心智功能檢查及一系列評估後，確定王姓婦人罹患阿茲海默症 。

彭詩惟說，台灣失智症協會調查65歲以上人口，每13人有1名失智者，80歲以上提高到5人有1人失智，因為年紀愈大盛行率愈高，未來台灣失智症人口將持續攀升。失智症以阿茲海默症為大宗，另外還有血管性失智症、額顳葉型失智症及頭部外傷、腦腫瘤等因素導致。

阿茲海默失智症雖然不可逆，但可依醫師評估及需求使用藥物「乙醯膽鹼酶抑制劑」、「NMDA受體拮抗劑」，延緩阿茲海默症退化的速度，也可嘗試懷舊治療、音樂治療、藝術治療或認知訓練。

彭詩惟表示，失智症早期最常見症狀為短期記憶力衰退，比如說常常忘記東西放在哪裡，重複詢問相同的內容，與別人約好的聚會，或才剛講過的事情也會不記得。其他可能症狀包括對原本勝任的事漸漸感到力不從心，言語表達困難，判斷力減弱，出門會害怕迷路或個性改變等等。

國際權威期刊刺胳針（The Lancet）2020年研究顯示，改善失智症的危險因子，可望延緩或降低40%以上的失智症發生率。彭詩惟說，改善作法包括高血壓 、糖尿病等慢性病控制，加上生活型態調整，如戒菸、控制飲酒、多運動、避免肥胖，同時保持心情愉快，學習新事物等等。