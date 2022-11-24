老翁骨痛難耐險癱 竟是晚期「這種癌」惹禍

（圖：健康醫療網提供）

一名72歲男性老翁王先生，二年前上廁所時發現解尿不順且有疼痛感，至醫院檢查後確診罹患攝護腺癌。經過手術 及荷爾蒙治療後，老翁卻出現下背部及髖部疼痛症狀，造成行動不便需要坐輪椅，嚴重影響生活品質。經與醫師討論後，決定使用「新型放射性同位素藥物」治療後，病情大幅改善，現在又可以走路進診間，重新找回生活品質。

攝護腺癌患者易疲累、四肢麻

中山醫學 大學附設醫院泌尿科王紹全醫師表示，攝護腺癌相較於其他癌症 進展緩慢，因此有超過三成的患者，在診斷時就已經是轉移性的攝護腺癌症；而且根據多項大型臨床數據顯示，多數轉移性攝護腺癌患者初期會先感到身體疲累，有些會出現骨頭疼痛及四肢麻木症狀，而高達九成的轉移性攝護腺癌會先轉移到骨頭，患者千萬不能掉以輕心。

新型放射性同位素治療 助患者減緩骨轉移不適

王紹全醫師說明，針對晚期骨轉移攝護腺癌患者的治療，除了採用化療、荷爾蒙治療及免疫治療外，目前也有『新型放射性同位素治療』，若能在疾病早期使用的話，不只能夠減輕患者疼痛，也能延長存活期。

王紹全醫師補充，許多患者對於放射治療所產生的輻射問題可能會有疑慮，但新型放射性同位素治療的輻射線短，僅有10個細胞的距離，因此對周遭親朋好友及環境相當安全，民眾不需要過度驚慌。

多關心家中男性長輩 及早發現及早治療

王紹全醫師提醒，鼓勵男性朋友多注意自己的身體健康，也呼籲子女平時應多注意家中男性長輩排尿問題，若發現有頻尿或排尿不順情形，建議應盡快陪同到醫院檢查，及早發現及早治療，才是對抗攝護腺癌的不二法門。

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資料來源：健康醫療網

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