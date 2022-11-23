彎腰搬重物突然劇痛 小心骨鬆無聲引起嚴重骨折

(取材自健康醫療網)

2022年即將步入尾聲，迎接嶄新一年，很多人都想把累積在暗處的灰塵一掃而淨，打掃時不免要彎腰或搬重物，有時老人家稍微用力，就突然感覺到腰背部劇烈疼痛，原本以為是閃到腰，沒想到至醫院就醫檢查後，才發現已經發生腰椎骨折，骨質流失相當厲害，持續惡化恐引起更嚴重傷害而長期臥床。

骨鬆 經常來的不知不覺 多數患者骨折才發現骨密度不足

台灣三軍總醫院神經外科部主治醫師楊韻如表示，骨質疏鬆症病患在初期，大多數沒有明顯症狀，因此很容易在不知不覺中，骨頭強度越來越弱，當受到低能量衝擊時，例如站著不小心摔倒臀部著地，甚至僅僅咳嗽或彎腰，就發生骨折，而嚴重疼痛才趕快就醫求助，經檢查後病患才知道已罹患骨質疏鬆症，必須馬上積極治療及改變生活習慣。

根據台灣衛福部，骨鬆患者若能早期發現，就能盡快採取保護措施，尤其停經後女性一定要保持警覺，其他如年紀高於60歲、長期使用類固醇藥物、肌肉量少等，最好能定期到醫院接受檢查骨密度。

骨質缺乏先改善生活形態 確診骨鬆合併骨折就須長期用藥

目前骨質疏鬆症的診斷為骨質密度小於-2.5，需積極重視！楊韻如說明，目前骨密度檢查，標準為使用雙能量X光吸收儀（DEXA），臨床上會建議病患測量腰椎或髖部，如果檢測骨密度（T-Score）在-1至-2.5間屬於骨質缺乏，可先改善生活形態，多補充鈣質與維生素D，同時增加運動量，都有助於減緩骨密度流失。

楊韻如強調，當骨密度（T-Score）小於-2.5就符合骨鬆定義，目前有許多種藥物可以使用，依照健保 給付規定，骨密度小於或等於-2.5合併一處骨折，或骨密度在-1至-2.5間合併兩處骨折，就會給付減少骨質流失藥物，然而針對極高骨鬆性骨折風險，像是已經有發生骨折的骨質疏鬆症的病人，會建議先使用促進骨質生成藥物，讓骨頭強度能上升到一定程度。

極高骨鬆性骨折風險病患 先促進骨質生成已成國際趨勢

骨質疏鬆症的藥物治療可以簡單大概分為「減少骨密度流失」與「促進骨質生成」兩大類藥物，按照台灣健保給付規定，減少骨密度流失藥物是第一線用藥，能夠減緩骨質的流失，維持骨密度，但較難協助病患骨質提升，假使骨鬆病況仍繼續惡化，再次發生骨折，健保才會給付促進骨質生成藥物，幫助病患骨密度回升加強病情控制。

國際治療骨鬆趨勢，極高骨鬆性骨折風險病患，建議先使用可促進骨質生成藥物。楊韻如醫師提到，2020年美國臨床內分泌醫學會建議，對於骨密度小於-3、曾接受骨鬆藥物治療仍發生骨折、有多處骨折、12個月內發生過骨鬆性骨折等病患，建議先使用促進骨質生成藥物，提升骨密度降低骨折風險。

骨鬆會大幅提升病患手術 困難度 建議優先使用促進骨質生成藥物

楊韻如也說，面對骨鬆病患發生骨折，如果要接受骨折手術困難度會大幅提升，在使用骨釘與骨板當下，很難牢牢固定在骨頭上，就算完成手術也有可能鬆脫，嚴重影響手術預期成果，因此門診中有極高骨鬆性骨折風險病患，會建議在能力範圍內，先用促進骨質生成藥物，提升骨密度後再用減少骨密度流失藥物。

及早發現骨鬆避免骨折，降低死亡危機！楊韻如醫師提醒，骨質疏鬆症患者的骨折機率較一般人要來得高，特別是年長者很可能因此長期臥床，導致行動力與體力下降，提高死亡率風險，因此高風險族群最好定期檢查，一旦確診骨鬆務必跟著醫師指示，規律用藥同時改善生活習慣，以免骨密度持續流失惡化。

楊韻如醫師呼籲，治療骨鬆時，千萬不要因感覺到病況好轉，就不到醫院複診擅自停藥，部分藥物健保給付時，規定須在1年或2年內治療完畢，不會因為病患中途停藥而延後治療期限，然而骨頭在缺乏藥物保護下，骨質流失速度會重新加快，讓好不容易累積的治療成果付諸東流，只有不間斷治療，才能有效降低骨折危害。

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資料來源：健康醫療網

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