長輩夜晚喊見鬼？恐是「譫妄症」上身

(取材自健康醫療網)

70歲阿公近日時常胡言亂語，不斷說著窗外有人，且晚上不睡覺，家人擔心下即刻帶去求醫，經醫師診斷為「譫妄症」，藥物治療後有不錯的預後。

「譫妄症」屬於急性症狀 嚴重產生幻覺、妄想

樂生療養院副院長同時也是神經內科醫師莊毓民說，「譫妄症」（Delirium）是一種急性的症狀，病患大腦發生認知功能失調或障礙，而出現思維混亂、精神難以集中、常感到煩躁不安、產生幻覺、妄想等現象，嚴重時可能造成生命危險。

依其精神活動功能，可細分為三種型態：1.當病人沉默、行動力低落且呈現昏昏欲睡狀態，就是低活動型；2.倘若患者容易焦躁、亢奮激動或坐立不安，則屬於過度活動型；3.綜合型，就是低活動型與過度活動型的結合，病患可能在兩種精神狀態間切換。

好發於長者及住院者 透過建立定向感、增睡眠品質預防

常有譫妄症長輩被認為是「中邪」或「煞到」，而被帶去收驚或驅魔。莊毓民醫師指出，其實譫妄症是可預防與治療的。由於譫妄症狀好發於長者及住院患者，尤其體質較脆弱者，如年齡大於65歲長者或患有失智 症併發黃昏症候群、身體功能狀態較差者、營養不良、視力或聽力損害、慢性失眠 、多種藥物治療及多重慢性病者等。

若是暴露於高風險或誘發因子，包括電解質異常、身體感染、低血氧、肝腎功能異常、身體約束、放置導尿管、使用鎮靜安眠藥物者等，也會增加患病風險。針對這些可能引發因子事先預防，例如幫助患者建立定向感、減少精神藥物（如鎮靜劑、安眠藥等）使用、增進患者睡眠品質、調整電解質平衡及維持足夠水分與營養等。

抗精神病藥物治療 照護者從旁協助

莊毓民進一步解釋，譫妄症最有效的治療方法是找出病因，針對原因予以藥物與心理治療。藥物上使用抗精神病藥物，如Haloperidol，減少病人的思維混亂、妄想，幫助使其恢復；心理治療則是心理及認知行為治療可減輕患者的心理負擔及症狀，家屬也能透過心理醫師的指導，了解如何幫助患者。

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資料來源：健康醫療網

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