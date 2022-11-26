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早產女嬰無肛症 先增體重再手術

王思慧
花蓮吳小妹罹患肛門直腸畸形，醫護決定先讓寶寶體重增加後再開刀重建。（圖：花蓮慈濟醫院提供）
花蓮吳小妹罹患肛門直腸畸形，醫護決定先讓寶寶體重增加後再開刀重建。（圖：花蓮慈濟醫院提供）

台灣花蓮吳小妹早產，醫護發現罹患俗稱「無肛症」的肛門直腸畸形，但吳小妹的媽媽生產時確診新冠肺炎，若要動手術需要穿著隔離衣，使手術風險增加。花蓮慈濟醫院醫護決定，先讓寶寶體重增加後再開刀重建肛門直腸，術後吳小妹恢復良好，平安健康出院。

慈濟醫院表示，吳小妹33周早產出生後，被發現患有「肛門直腸畸形」，是新生兒胃腸道異常中常被發現的先天性畸形之一。由於媽媽生產時剛確診新冠肺炎，若要立刻為吳小妹做重建手術，手術團隊需要穿著隔離裝備為新生兒開刀。

不過醫護在穿戴防護衣的情況下，視野不清會導致手術風險提高，加上早產出生的吳小妹出生時僅1.7公斤，醫師認為應先等到孩子直腸周圍肌肉發育好，盡量完整保留肌肉，才不會影響日後排便。

慈濟醫院兒童外科醫師楊筱惠決定先利用擴張器，透過會陰廔管每天幫吳小妹擴張、協助她排便，等到吳小妹體重成長到3.5公斤，再與兒童外科主任彭海祁合作開刀，進行直腸成形手術和陰道會陰重建。在醫護團隊合作下，手術過程非常順利，吳小妹也在術後一周康復出院。

楊筱惠醫師指出，無肛症的發生率約是4000到5000分之一，大多在新生兒出生後的全身檢查中，量肛溫時就會被發現。無肛症常會合併其他先天疾病，包括聯合畸形綜合症，嬰幼兒可能會有心臟、腎臟、脊椎、四肢等發育異常，或有食道閉鎖、食道氣管瘻管的情形，需在出生後48小時內盡快做超音波檢查心臟是否有異常。

手術 肌肉 新冠肺炎

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