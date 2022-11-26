我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

10歲童驗出「蛋白尿」 為何不必治療？

林伯驊
10歲男童在尿液篩檢時，發現有「蛋白尿」，醫師指出，有激烈運動、發燒等都可能出現蛋白尿，只是暫時性或輕微的腎臟異常；圖為示意圖。（Getty Images）
10歲男童在尿液篩檢時，發現有「蛋白尿」，醫師指出，有激烈運動、發燒等都可能出現蛋白尿，只是暫時性或輕微的腎臟異常；圖為示意圖。（Getty Images）

台灣嘉義地區10歲陳姓男童在尿液篩檢時，發現有「蛋白尿」，急得就醫尋求協助，嘉義醫院腎臟科醫師黃啟禎進一步檢驗，卻呈現正常，醫師評估無需後續治療；黃啟禎指出，有激烈運動、發燒、懷孕等都可能出現蛋白尿，只是暫時性或輕微的腎臟異常，若常見泡泡尿症狀，恐代表罹患某種腎臟病，應進一步檢查。

嘉義醫院解釋，正常健康的人每天會排泄微量的蛋白到尿中，若一天尿中排出總量超過150毫克以上的蛋白，就稱為有「蛋白尿」。

黃啟禎指出，造成蛋白尿原因很多，有良性蛋白尿（又稱暫時性或機能性），當患者有激烈運動、發燒、懷孕等情況，或很多學童運動量大、飲水量不足，及嗜食肉類，容易引起短暫性的蛋白尿；常見的泌尿道感染、年輕人常有的姿勢性蛋白尿，都不會造成慢性腎臟病。

黃啟禎也說，病理性蛋白尿恐是腎臟本身引起的，稱原發性腎絲球腎炎；或身體其他疾病，例如紅斑性狼瘡腎病變、糖尿病腎病變所引起的，稱為繼發性腎絲球腎炎，就會有持續性的蛋白尿發生，嚴重會導致腎功能惡化的危險性。

黃啟禎說，普遍檢查使用「試紙檢驗法」，只需要一泡尿，能以「0」、「+」、「++」、「+++」代表有無蛋白質及嚴重程度，但無法得知一天的蛋白質排泄量，比較精確檢測方法，是收集一整天的小便，測量其中蛋白排泄總量來定量，但是過於繁瑣，所以目前都利用「尿液中的蛋白質與肌酸酐的比值（UPCR）」來估計24小時的尿蛋白量，這個只要用單一次小便檢查，比較方便。

黃啟禎提醒，發現蛋白尿可能代表罹患某種嚴重腎臟病，也可能只是一種暫時性或輕微的腎臟異常，若持續蛋白尿，建議先就醫做進一步的追蹤，把握治療先機。

蛋白質 檢測 糖尿病

上一則

過重、飲酒增脂肪肝風險 積極控制避免肝硬化、肝癌

延伸閱讀

國際期刊認證北慈研究 吃素有效降低糖尿病腎病變風險

國際期刊認證北慈研究 吃素有效降低糖尿病腎病變風險
腰痛血尿、腎腫如「葡萄串」 醫：盡早篩檢以防洗腎

腰痛血尿、腎腫如「葡萄串」 醫：盡早篩檢以防洗腎
半年昏昏欲睡補眠無效 檢查病因比爆肝更嚴重

半年昏昏欲睡補眠無效 檢查病因比爆肝更嚴重
喝乳清就會長肌肉？銀髮長輩「喝這杯」效果更好

喝乳清就會長肌肉？銀髮長輩「喝這杯」效果更好

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

保骨本防骨鬆 鈣片應該怎麼吃？

2022-11-19 01:00
（圖：健康醫療網提供）

確診新冠後 出現「這症狀」千萬別輕忽

2022-11-21 00:45
牙齒遇缺不補，可能造成營養失調，也可能讓缺牙區的牙床萎縮。（Getty Images）

牙齒遇缺不補恐牙床萎縮 更導致「肌少症」風險增

2022-11-20 17:46
（圖：健康醫療網提供）

許效舜痛風「吃1隻蝦住院9天」營養師教你怎麼吃才不會痛

2022-11-21 00:15
(取材自健康醫療網)

秋燥來了 口乾舌燥、皮膚乾裂、排便困難 晚秋保健3原則

2022-11-23 01:15
蕭姓男子三酸高油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急血漿置換術才救回一命。（圖／南投醫院提供）

男子三酸高油脂飆到5千多 醫師緊急換血救回一命

2022-11-23 18:08

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵