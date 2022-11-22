妙齡女卵巢扭轉致劇烈腹痛 開刀驚見「長頭髮、牙齒畸胎瘤」

圖片來源 ／健康醫療網

26歲的曹小姐沒有婦科病史，日前劇烈跳繩後右下腹突然劇痛到診所就診，發現骨盆腔腫瘤 而被轉到醫院婦產部。醫師以超音波檢查發現她的右側卵巢有顆11乘7公分大的囊腫，由於病人腹痛加劇，擔心是破裂出血或卵巢扭轉，緊急替她施行腹腔鏡手術 。術中發現她是巨大的右側畸胎瘤合併卵巢扭轉兩圈，且輸卵管與卵巢根部皆已經發紫，遂在保留卵巢的情況下將長有頭髮、牙齒組織的畸胎瘤完整切除，把卵巢復位。

卵巢扭轉 囊腫大於4公分易發生

台灣台北慈濟醫院婦產部嚴絢上醫師指出，卵巢扭轉好發在囊腫大於4公分的患者，而各式囊腫中，畸胎瘤的發生原因不明，是身體分化異常而長出類似胎兒的組織，如頭髮、骨頭、牙齒或腦組織，重量較重，所以是最容易造成扭轉的類型；此外，不孕症的卵巢刺激術也可能產生囊腫而扭轉。

常見症狀一次看 嚴重恐致卵巢切除

卵巢扭轉容易發生在跳繩、拳擊、跳床、跳舞等劇烈跳躍運動之後，嚴絢上醫師說，典型症狀為突然、劇烈的下腹疼痛，70%的病人會合併噁心嘔吐或發燒，可是超音波與電腦斷層等檢查通常只能確認是否有卵巢囊腫，抽血則是用來排除子宮外孕的可能，很難在術前就直接診斷出卵巢扭轉，醫師必須詢問病史，排除卵巢輸卵管膿瘍、卵巢囊腫破裂、黃體囊腫出血或盲腸炎等情形後推斷。

嚴絢上醫師表示，卵巢扭轉有時會自行復位，所以若是輕微疼痛，可以給予抗生素或止痛藥觀察；但若是劇烈疼痛，就要盡快執行腹腔鏡手術復位並切除卵巢腫瘤。要是扭轉過久，組織壞死，便要施行全卵巢切除術。

急性腹痛快就醫 避免影響生育

醫學 目前針對如何預防卵巢囊腫尚無定論，因此嚴絢上醫師建議，若曾診斷卵巢囊腫且大於4-6公分，就要避免劇烈運動，一旦急性腹痛就要盡快就醫，以避免延後就醫導致卵巢功能受損，影響生育功能或提早進入更年期。

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