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牙齒遇缺不補恐牙床萎縮 更導致「肌少症」風險增

記者鄒尚謙／台北即時報導
牙齒遇缺不補，可能造成營養失調，也可能讓缺牙區的牙床萎縮。（Getty Images）
牙齒遇缺不補，可能造成營養失調，也可能讓缺牙區的牙床萎縮。（Getty Images）

日本研究指出，缺牙民眾若配戴咬合度不佳的假牙，或未治療，營養不良風險與正常人相比高出3.2倍，連帶產生其他慢性疾病風險。醫師也表示，長期缺牙不但可能造成相鄰牙齒歪斜，也可能讓缺牙區的牙床萎縮，影響咀嚼的效率，時間久了便可能導致營養不良，增加肌少症風險。

根據全台47間牙醫診所共同進行的2022年缺牙認知調查中發現，高達91%的缺牙民眾因為害怕看牙醫，或覺得缺一至兩顆不處理沒關係，因此不會立即就醫治療。

牙醫師康智為分享，曾有名患者因嚴重牙周病，幾乎全口缺牙，不但口腔異味，還因缺牙導致剩餘牙齒搖晃，加上這位患者怕痛，害怕治療，不但使他長期不敢開口說話與露齒笑，還造成容貌凹陷。

缺牙是常見且又常被忽略的問題。康智為表示，缺牙者也可能因外表改變、發音不標準、飲食受限等影響而缺乏自信，影響社交生活；缺牙者可能會傾向攝取不需多咀嚼的澱粉類軟質食物，避免肉類、蔬果等食物，導致礦物質、蛋白質、纖維素等營養來源不足，因此造成營養不良，讓肌少症的可能風險增加，導致跌倒、住院與失能。

康智為提醒，有功能良好的牙口，營養吸收才會好，多數缺牙者認為缺一、兩顆牙對生活並無太大影響，直到出現明顯狀況後才尋求治療，但屆時狀況恐更加嚴重，及時處理、定期檢查，才是最重要的口腔保健方法。

牙醫師林涵威也分享，曾有位台商患者因長期在中國經商，無法好好治療缺牙，只好繼續配戴咬合度不佳的假牙，導致吃東西時都會疼痛不舒服，無法正常飲食；隨著植牙的技術不斷進步，透過目前最新的技術，評估後一天內即可完成療程，重拾咬合力。

不過，林涵威也提醒，選擇缺牙的治療方案時，除了要找專業的醫師諮詢評估之外，民眾在做功課時，也應慎選有經過長時間臨床試驗，證實安全可信賴的治療方式。

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