確診新冠後 出現「這症狀」千萬別輕忽

（圖：健康醫療網提供）

56歲從事科技業的陳先生確診新冠肺炎 痊癒後，發現在運動的時候會感受到胸悶及呼吸困難，起初覺得休息後有緩解而不以為意，但情況愈來愈嚴重與頻繁，故到醫院就診，經醫師問診與安排接受心導管檢查診斷為冠心病，置放冠狀動脈支架治療後，胸悶的情況獲得改善，從事強度較高的運動也不再有不舒服的情形。

心血管疾病 警訊 勿當長新冠後遺症不理

新竹臺大分院心臟血管科曾新育醫師說明，有些患者於確診新冠肺炎後會有長新冠(Long COVID-19)等後遺症，常見的心血管長新冠症狀包含胸痛、喘、心悸等；而典型的冠心症症狀則為胸悶或胸痛，感覺會像胸口被一塊大石頭壓住喘不過氣來，不舒服的位置有時候會擴散到頸部、肩膀、左手臂甚至是上腹部，且會在運動或情緒激動時更為明顯，在休息或是使用硝化甘油舌下碇後將能得到緩解；其他不適如呼吸困難、噁心、嘔吐、冒冷汗等，也有可能是冠心症的表現，因症狀類似，病人可能會以為是新冠肺炎的後遺症而輕忽。

危險因子要注意 及時治療免憾事

曾新育醫師表示，冠心症的原因有很多，有高血壓 、糖尿病、高膽固醇血症、慢性腎病變(含洗腎)、抽菸(含二手菸)、家族中有冠心症等危險因子的民眾，務必要好好地控制血壓、血糖、膽固醇與戒菸，另均衡的飲食與良好運動習慣也很重要。

目前冠心症的標準治療為抗血小板藥物，若藥物治療下症狀仍無法獲得改善，或是已經進展至急性心肌梗塞，醫師則會評估採行心導管檢查手術，另若有嚴重程度的狹窄，可能會需要放置心臟血管支架或是進行冠狀動脈繞道手術。

留意心血管疾病 避免錯過黃金治療

曾新育醫師提醒，如果連休息的時候都有不適的情形，或是不舒服的時間持續大於20分鐘，有可能已經是急性心肌梗塞，建議要立即就醫，進行進一步的診治。

此外，也要多加留意心血管疾病的警訊，尤其新冠肺炎確診病人，不要將胸痛僅視為病毒感染的後遺症，建議應多加留意不舒服的頻率、時間等，並盡速到各大醫療院所心臟科門診，由專業醫師安排進一步的診治，不要錯過治療的黃金時機。

【延伸閱讀】

長新冠後遺症可能產生「蕁麻疹」隨意停藥恐變成慢性癢不停

新冠後下一個殺手 細菌抗藥性高達九成 WHO：恐將無藥可醫

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55823

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw