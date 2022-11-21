我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

感恩節前雨雪交加 全美近60機場航班減

確診新冠後 出現「這症狀」千萬別輕忽

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

56歲從事科技業的陳先生確診新冠肺炎痊癒後，發現在運動的時候會感受到胸悶及呼吸困難，起初覺得休息後有緩解而不以為意，但情況愈來愈嚴重與頻繁，故到醫院就診，經醫師問診與安排接受心導管檢查診斷為冠心病，置放冠狀動脈支架治療後，胸悶的情況獲得改善，從事強度較高的運動也不再有不舒服的情形。

心血管疾病警訊 勿當長新冠後遺症不理

新竹臺大分院心臟血管科曾新育醫師說明，有些患者於確診新冠肺炎後會有長新冠(Long COVID-19)等後遺症，常見的心血管長新冠症狀包含胸痛、喘、心悸等；而典型的冠心症症狀則為胸悶或胸痛，感覺會像胸口被一塊大石頭壓住喘不過氣來，不舒服的位置有時候會擴散到頸部、肩膀、左手臂甚至是上腹部，且會在運動或情緒激動時更為明顯，在休息或是使用硝化甘油舌下碇後將能得到緩解；其他不適如呼吸困難、噁心、嘔吐、冒冷汗等，也有可能是冠心症的表現，因症狀類似，病人可能會以為是新冠肺炎的後遺症而輕忽。

危險因子要注意 及時治療免憾事

曾新育醫師表示，冠心症的原因有很多，有高血壓、糖尿病、高膽固醇血症、慢性腎病變(含洗腎)、抽菸(含二手菸)、家族中有冠心症等危險因子的民眾，務必要好好地控制血壓、血糖、膽固醇與戒菸，另均衡的飲食與良好運動習慣也很重要。

目前冠心症的標準治療為抗血小板藥物，若藥物治療下症狀仍無法獲得改善，或是已經進展至急性心肌梗塞，醫師則會評估採行心導管檢查手術，另若有嚴重程度的狹窄，可能會需要放置心臟血管支架或是進行冠狀動脈繞道手術。

留意心血管疾病 避免錯過黃金治療

曾新育醫師提醒，如果連休息的時候都有不適的情形，或是不舒服的時間持續大於20分鐘，有可能已經是急性心肌梗塞，建議要立即就醫，進行進一步的診治。

此外，也要多加留意心血管疾病的警訊，尤其新冠肺炎確診病人，不要將胸痛僅視為病毒感染的後遺症，建議應多加留意不舒服的頻率、時間等，並盡速到各大醫療院所心臟科門診，由專業醫師安排進一步的診治，不要錯過治療的黃金時機。

【延伸閱讀】

長新冠後遺症可能產生「蕁麻疹」隨意停藥恐變成慢性癢不停

新冠後下一個殺手　細菌抗藥性高達九成　WHO：恐將無藥可醫

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55823

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

新冠肺炎 心血管疾病 高血壓

上一則

許效舜痛風「吃1隻蝦住院9天」營養師教你怎麼吃才不會痛

下一則

羞開口 小心痔瘡惡化 醫解析「常見治療方式」

延伸閱讀

雲林造勢男太激動倒地不治 醫師：這些人不要去晚會

雲林造勢男太激動倒地不治 醫師：這些人不要去晚會
吃太鹹造成高血壓 得舒飲食來改善

吃太鹹造成高血壓 得舒飲食來改善
過勞恐猝死 心血管與工作負荷為指標

過勞恐猝死 心血管與工作負荷為指標
保骨本防骨鬆 鈣片應該怎麼吃？

保骨本防骨鬆 鈣片應該怎麼吃？

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

喝乳清就會長肌肉？銀髮長輩「喝這杯」效果更好

2022-11-17 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

保骨本防骨鬆 鈣片應該怎麼吃？

2022-11-19 01:00
（圖：健康醫療網提供）

新冠後下個殺手 細菌抗藥性高達九成 WHO：恐將無藥可醫　

2022-11-18 00:00
醫師羅愷馨（左）指著蠕形蟎蟲說明，劉姓婦人（右）就醫才發現是睫毛上布滿約百隻的蠕形蟎蟲，經治療及細心預防，成功擺脫宿疾。（記者趙容萱／攝影）

嚇人 婦左眼好癢1年都治不好 就醫驚見百蟲蠕動

2022-11-15 05:06
牙齒遇缺不補，可能造成營養失調，也可能讓缺牙區的牙床萎縮。（Getty Images）

牙齒遇缺不補恐牙床萎縮 更導致「肌少症」風險增

2022-11-20 17:46
經常容易疲勞到昏昏欲睡，怎麼補眠都沒用，不一定是爆肝。（非新聞當事人）（記者簡慧珍／攝影）

半年昏昏欲睡補眠無效 檢查病因比爆肝更嚴重

2022-11-17 17:38

超人氣

更多 >
90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿