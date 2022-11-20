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雲林造勢男太激動倒地不治 醫師：這些人不要去晚會

記者楊雅棠／台北即時報導
雲林一名男子參加民進黨縣長候選人劉建國斗六造勢活動疑因情緒激動昏厥。（記者陳苡葳／攝影）
雲林一名男子參加民進黨縣長候選人劉建國斗六造勢活動疑因情緒激動昏厥。（記者陳苡葳／攝影）

台灣選前倒數一周，各個候選人都積極舉辦晚會動員支持者。但19日晚在民進黨候選人劉建國的斗六南聖宮舉辦選前大造勢活動，一名男子疑因情緒激動昏厥，當場停止呼吸心跳，送醫不治。台大心臟內科教授王宗道表示，患有三高民眾如果控制不好，出門前量血壓收縮壓超過160 mmHg，或是剛中風、心肌梗塞手術完三個月內，都不建議前往造勢晚會。

劉建國19日晚在斗六造勢，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都到場站台拉抬聲勢，現場湧入逾萬名支持者，氣氛沸騰。但座位區一名男子突昏厥OHCA（停止呼吸心跳），送醫搶救仍不治。

王宗道表示，情緒起伏、外界壓力是心血管疾病危險因子之一。造勢現場因為人多擁擠、氧氣需求量大，加上群眾的情緒彼此互相渲染，交感神經容易興奮，導致血管收縮。如果本身就有血管狹窄、動脈硬化，或是血管有斑塊等，一收縮就可能造成血栓、心肌梗塞等心血管疾病發作。

王宗道說，並不是只要罹患三高（高血壓、高血脂、高血糖）就不能到造勢現場支持心儀的候選人；但如果控制不好，就建議不要前往。

但何謂控制不好？王宗道說，血壓是一個很好的指標。如果出門前量測血壓收縮壓在160 mmHg以上，或是平常活動，如爬樓梯、走稍微快一點就會感到胸悶，這表示心血管已有一定程度的狹窄，可能已經塞了90％。若再參加這些造勢活動，過於興奮就容易出現問題。

另外，剛中風、心肌梗塞救回來三個月內，或是預防性置入支架一個月內，因身體狀況還不穩定，也不建議前往。

至於就算不到現場、在家看電視，如果情緒過於激動、生悶氣，也有30%到50％的機率引起心律不整、心臟病等，王宗道說，「投票支持候選人即可」。

高血壓 中風 三高

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