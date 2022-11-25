運動後腹痛 竟是畸瘤釀卵巢扭轉

腹腔鏡手術切除卵巢巨大腫瘤。（圖：台北慈濟醫院提供）

26歲曹小姐沒有婦科病史，日前跳繩後右下腹突然劇痛，診所就診後發現骨盆腔腫瘤 ，因此趕緊轉至醫院。台北慈濟醫院婦產部醫師嚴絢上指出，以腹腔鏡手術 了解病人有巨大的右側畸胎瘤合併卵巢扭轉兩圈及相關症狀，將相關畸胎瘤切除、卵巢復位，曹小姐術後兩天出院。嚴提醒，卵巢扭轉易發於劇烈跳動，若有下腹劇痛，就要盡快就醫。

嚴絢上說明，以超音波檢查發現曹小姐右側卵巢有顆11乘7公分大的囊腫，由於病人腹痛加劇，擔心是破裂出血或卵巢扭轉，緊急替病人施行腹腔鏡手術。

術中發現曹小姐有巨大的右側畸胎瘤合併卵巢扭轉兩圈，且輸卵管與卵巢根部皆已經發紫，後在保留卵巢的情況下將長有頭髮、牙齒組織的畸胎瘤完整切除，把卵巢復位，曹小姐恢復良好，術後兩天出院。

嚴絢上指出，卵巢扭轉好發於任何年齡層，但有70％至75%的案例是30歲以前的年輕人；也好發於囊腫大於4公分的患者，而各式囊腫中，畸胎瘤的發生原因不明，是身體分化異常而長出類似胎兒的組織，如頭髮、骨頭、牙齒或腦組織，重量較重，所以是最容易造成扭轉的類型。

嚴絢上提醒，卵巢扭轉容易發生在劇烈跳躍運動後，典型症狀為突然、劇烈的下腹疼痛，70%的病人會合併惡心嘔吐或發燒，很難在術前就直接診斷出卵巢扭轉。

卵巢扭轉有時會自行復位，所以若是輕微疼痛，可以給予抗生素或止痛藥觀察；但若是劇烈疼痛，就要盡快執行腹腔鏡手術復位並切除卵巢腫瘤。要是扭轉過久，組織壞死，便要施行全卵巢切除術。

嚴絢上建議，若曾診斷卵巢囊腫且大於4-6公分，就要避免劇烈運動，一旦急性腹痛就要盡快就醫，以避免延後就醫導致卵巢功能受損，影響生育功能或提早進入更年期。