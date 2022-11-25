運動後腹痛 竟是畸瘤釀卵巢扭轉
26歲曹小姐沒有婦科病史，日前跳繩後右下腹突然劇痛，診所就診後發現骨盆腔腫瘤，因此趕緊轉至醫院。台北慈濟醫院婦產部醫師嚴絢上指出，以腹腔鏡手術了解病人有巨大的右側畸胎瘤合併卵巢扭轉兩圈及相關症狀，將相關畸胎瘤切除、卵巢復位，曹小姐術後兩天出院。嚴提醒，卵巢扭轉易發於劇烈跳動，若有下腹劇痛，就要盡快就醫。
嚴絢上說明，以超音波檢查發現曹小姐右側卵巢有顆11乘7公分大的囊腫，由於病人腹痛加劇，擔心是破裂出血或卵巢扭轉，緊急替病人施行腹腔鏡手術。
術中發現曹小姐有巨大的右側畸胎瘤合併卵巢扭轉兩圈，且輸卵管與卵巢根部皆已經發紫，後在保留卵巢的情況下將長有頭髮、牙齒組織的畸胎瘤完整切除，把卵巢復位，曹小姐恢復良好，術後兩天出院。
嚴絢上指出，卵巢扭轉好發於任何年齡層，但有70％至75%的案例是30歲以前的年輕人；也好發於囊腫大於4公分的患者，而各式囊腫中，畸胎瘤的發生原因不明，是身體分化異常而長出類似胎兒的組織，如頭髮、骨頭、牙齒或腦組織，重量較重，所以是最容易造成扭轉的類型。
嚴絢上提醒，卵巢扭轉容易發生在劇烈跳躍運動後，典型症狀為突然、劇烈的下腹疼痛，70%的病人會合併惡心嘔吐或發燒，很難在術前就直接診斷出卵巢扭轉。
卵巢扭轉有時會自行復位，所以若是輕微疼痛，可以給予抗生素或止痛藥觀察；但若是劇烈疼痛，就要盡快執行腹腔鏡手術復位並切除卵巢腫瘤。要是扭轉過久，組織壞死，便要施行全卵巢切除術。
嚴絢上建議，若曾診斷卵巢囊腫且大於4-6公分，就要避免劇烈運動，一旦急性腹痛就要盡快就醫，以避免延後就醫導致卵巢功能受損，影響生育功能或提早進入更年期。
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