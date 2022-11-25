80歲婦染疥瘡 全家淪陷

人類疥瘡是一種由疥蟲引起的皮膚傳染病，可以在人與人間持續傳染。（圖：民生醫院提供）

台灣高雄一名80多歲阿嬤全身發癢就醫，同住家人也有症狀。高雄市民生醫院皮膚科醫師史守正表示，經儀器輔助檢查發現老太太的四肢有疥蟲，兒子為四肢軀幹有多數癢疹但未發現疥蟲，媳婦手部有疥蟲，孫子則於生殖器找到疥蟲，孫女有皮疹但未找到疥蟲。經一至二周抗疥藥物與濕疹用藥搭配乳液後，已有改善。

史守正表示，人類疥瘡是一種由疥蟲引起的皮膚傳染病，可以在人與人間持續傳染，常見於近距離密切接觸的場所，如醫院、長照機構、軍隊、監獄 、庇護 所等。疥蟲是一種像蜘蛛有四對腳的蟎蟲，沒有翅膀不會飛，不吸人血，只靠皮膚表面的角質與滲出的組織液存活，只是過程中產生的唾液與排泄物及在表皮挖洞時的刺激，會引起皮膚過敏 反應與癢感。

染上疥瘡的病人大部分皮膚感覺會癢之外，還會伴隨一些皮疹，皮疹可以是紅丘疹、紅至棕色的結節、水泡或膿泡、脫皮或結痂、或只有乾燥皮膚樣的輕度脫皮。好發部位為手部含指縫、手掌、手腕，腋下，肚臍周圍，屁股溝周圍，男性生殖器，女性乳頭周圍、腰部、膝蓋伸側與曲側、腳趾縫等，這些為疥瘡病灶典型分布部位。

人類疥瘡是一種由疥蟲引起的皮膚傳染病，可以在人與人間持續傳染。（圖：民生醫院提供）

史明正表示，疥瘡治療方式為使用抗疥藥物與濕疹用藥搭配乳液塗抹皮膚，通常在有效治療的一天後即無傳染性，第二天起更換使用乾淨衣物。伴隨疥瘡的皮疹，即使在蟲死以後仍可持續數周至數個月，且可能隨氣候變化再發，此時以濕疹及抗過敏藥需要時搭配乳液使用為主。治療以七天為一周期，七天後再檢查是否仍有新病灶或活的疥蟲，有需要時再投與抗疥治療。