糖尿病不一定「糖尿」 日醫界籲改名

糖尿病的名稱來自於患者尿液裡混有糖，但日本糖尿病協會認為，患者共同症狀為高血糖，且有許多患者尿液裡未驗出糖，所以這個名稱無法反映實際病狀。圖非當事人。(美聯社)

日本 全境約有1000萬名「糖尿病 」患者，由於這個病名無法反映實際病狀且給人負面觀感，由專科醫師組成的「日本糖尿病協會」已決定尋求更名，未來將建議新的病名。

日本放送協會（NHK）報導，糖尿病是胰島素不足等造成血糖 值持續處於高水準，可能帶來腎臟病、失明及神經障礙等併發症的疾病，原因被認為可能跟免疫異常、吃太多及運動量不足等有關。

糖尿病的名稱來自於患者尿液裡混有糖，但日本糖尿病協會認為，患者共同症狀為高血糖，且有許多患者尿液裡未驗出糖，所以這個名稱無法反映實際病狀；加上「尿」這個字給人不潔的觀感等，決定尋求改變病名。

根據以約1100名患者為對象的調查，有高達90.2%受訪者對「糖尿病」的名稱感到抗拒與不愉快，也有79.8%的受訪者認為改變病名會比較好。

日本糖尿病協會將利用未來一年到兩年時間，跟日本糖尿病學會合作建議新的病名，目前考量可能會採用患者共同症狀的「高血糖」等名詞。

日本糖尿病協會理事長清野裕說，「糖尿病」這個名稱誕生於無法測量血糖值的年代，雖然就當年來看是沒辦法的事，但並不能說是正確的病名，所以希望利用這次機會推動大家的理解。

日本糖尿病協會表示，要改變病名須由日本糖尿病學會提出，也有必要修法，因此，未來將跟學會及行政機關合作尋求更名。