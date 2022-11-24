長新冠易失眠 適度放鬆

新冠肺炎確診後的咳嗽、胸悶、呼吸困難也會中斷睡眠，造成睡眠片段化、續睡困難而無法維持整夜睡眠，反覆惡性循環。此為示意圖。（本報資料照片）

一名30歲的年輕男性，新冠肺炎 確診後隔離在家，原本就超標的體重又飆升5公斤，直逼破百大關。就醫主訴得到新冠肺炎之後，失眠 症狀變嚴重，不僅躺床超過三小時才入睡，睡眠常中斷、醒來上廁所二至三次，導致白天精神不濟。

新冠確診者陸續反映康復後出現腦霧、咳嗽、胸悶、肌肉痠痛、睡眠障礙、呼吸困難、容易疲倦、專注力下降等，這些持續二個月以上的中長期症狀又稱為「長新冠後遺症（Long COVID）」。其中，以影響日常生活作息的睡眠問題最令人困擾。台灣林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦說，根據台灣睡眠醫學 學會調查，確診康復的病患，約二成五的比率有睡眠異常狀況。

染疫後 全身性發炎反應

為什麼染疫後有這麼多的症狀出現？莊立邦表示，新冠病毒會透過呼吸系統上皮細胞表面的ACE2受體影響身上重要器官，造成全身性的發炎反應。多數確診者在兩周內就會從急性感染到完全康復，而引起長新冠症狀原因，則可能是體內病毒尚未完全清除，或染疫後免疫系統失調，產生輕重程度不一的後遺症，需要一段時間才能恢復。

許多原本睡眠品質就不穩定的民眾，疫情引起心理恐慌，害怕確診、擔憂染疫後遺症，過高的壓力荷爾蒙分泌也會干擾生理時鐘。

整夜難眠 易惡性循環

莊立邦分享門診個案，有三高、糖尿病、心血管疾病等慢性病或肥胖的民眾，容易因慢性發炎而導致各種不適症狀，產生憂鬱、焦慮等情緒失調。若還要面對確診後的工作業績壓力，會更睡不好。

確診期間，生活作息亂了套，想吃就吃、想睡就睡，居家隔離或在家工作有可能變得不規律，加上沒有運動，這些都是造成失眠的原因。莊立邦強調，確診後的咳嗽、胸悶、呼吸困難也會中斷睡眠，睡到一半突然喉嚨乾癢或喘不過氣，造成睡眠片段化、續睡困難而無法維持整夜睡眠，白天變得更不舒服、容易疲倦，反覆惡性循環。

多數感染新冠病毒的患者會痊癒，莊立邦建議，若有長新冠後遺症或是擾人的睡眠問題，應就醫找出病因。是否為睡眠呼吸中止症、不寧腿症候群、個人心理變化等，給予藥物治療或非藥物的認知行為治療。更重要的是，讓自己回到常規生活，規律運動、正常飲食、適度放鬆，有任何異常，記得及早就醫，以醫療專業解決症狀。