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過勞恐猝死 心血管與工作負荷為指標

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
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許先生50歲，在醫療院所擔任警衛工作，已經任職30年。個案本身沒有不舒服，但因為健康檢查發現心血管風險高，被職護安排來跟職醫進行面訪。

醫院警衛心血管風險高 調整飲食與減重

許先生的健康檢查主要是發現十年心血管有11%，屬於中度風險。以前有抽菸，目前戒了三年，先前抽的時候每天1包，共抽30年。在對過勞風險進行評估，很重要的是心血管風險。另一樣同等重要的就是工作負荷，經整體評估下來，工作負荷是不高的，因此該個案重點放在心血管風險的調整。

臺北市立聯合醫院忠孝院區職業醫學科主治醫師李爾喬指出，個案有高血壓的家族史，本身過重，已經接近三高，建議先從減重開始，因為原本就沒有運動習慣，所以建議從飲食開始著手，像是小夜班時避免消夜，可預先準備好一些小份量食物作為零食，睡眠也比較不會受到干擾而影響代謝。

每周工作超過55小時 腦中風風險增加33%

在2015年國際期刊Lancet上的一篇文章，彙整歐、美和澳洲的研究，結果發現每週工作超過55小時的勞工，和工作40小時的勞工相比，會讓冠心病相對危險度增加13%，腦中風相對危險度增加33%。

風險評估兩大項 心血管風險與工作負荷

安排面訪時，就要開始進行風險評估。評估方向有心血管風險與工作負荷兩大項。其中工作負荷，不僅只是了解工時和加班情況「量」的部分，也要知道是不是有輪班、夜班、花花班，工作中精神負荷來源等「質」的部分。

若綜合評估發現個案的過勞風險是高度風險，就要先調整工作例如限制加班時數，同時以生活習慣調整或醫療介入的方式來降低心血管風險。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55788

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