長者預防流感重症 應及早接種疫苗+防疫3法則

圖片來源 ／健康醫療網

因應流感季節的到來，醫師提醒除了要生活作息維持正常、多運動，以提高個人免疫力外，最重要的是要即早接種流感疫苗 。若是高齡者需再增加肺炎鏈球菌疫苗接種，才能避免感染。

預防流感重症 疫苗接種、勤洗手戴口罩

台灣台北市立聯合醫院中興院區家庭醫學科主任孫文榮表示，今年COVID-19疫情 仍持續影響，考量依感染流感併發重症之風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要高風險族群優先接種。然而，要預防季節性流感，流感疫苗接種只是其中一道防線，正確洗手方式、戴口罩以及保持安全社交距離，不僅是防範COVID-19，也是防止眾多呼吸道傳染病的不二法門。

且根據台灣中央疫情指揮中心指示，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，但建議接種於不同手臂，曾確診COVID-19後已痊癒者，若身體無不適且經醫生評估後亦可接種，無須間隔期。

加打肺炎鏈球菌疫苗 高齡者降低感染風險

至於肺炎鏈球菌疫苗，台灣中央疫情指揮中心疾病管制署特別調降施打肺炎鏈球菌疫苗對象年齡，根據美國防接種諮詢委員會(ACIP)最新成人預防接種聲明中指出，在經過醫師與長者醫病共享決策(Share Decision Making, SDM)溝通後，確定65歲以上長者没有免疫抑制的問題、没有腦脊髓液漏出的問題、不是耳蝸置入術後，以及之前没有施打過肺炎鏈球菌疫苗後，才能施打13價肺炎鏈球菌疫苗，而一年後也可追加一劑23價的肺炎鏈球菌疫苗。

同時原先「65歲以上長者，終生只須接種一劑23劑肺炎鏈球菌疫苗」的建議，仍没有改變，唯23價肺炎鏈球菌疫苗由原先的75歲一生一劑量，降至71歲；而超過二劑以上的肺炎鏈球菌疫苗施打的安全性並未確定，長者不宜再次接種。

防疫三法則 勤洗手、戴口罩、保持社交距離

最後，孫文榮提醒，COVID-19疫情仍持續延燒，不可掉以輕心，防疫三大法門-勤洗手、戴口罩以及保持安全社交距離還是要確實遵行，才能避免疫情在國內擴散開來。

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