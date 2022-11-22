2歲童「頭長角」 染肺炎鏈球菌引發腦膜炎病逝

台灣一名兩歲男童因持續哭鬧、惡心、嘔吐、食欲變差，家長緊急抱至兒科門診，檢驗結果為感染肺炎鏈球菌，引發腦膜炎，因腦膜細菌量過高，以致腦膜凸出膨脹，竟穿出腦殼，頭頂就像長出角一樣，病情險惡，不幸病逝。

兒童感染整醫學 會代表、台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥表示，每年11月至隔年4月是肺炎鏈球菌感染高峰，肺炎鏈球菌好發於兩歲以下幼兒。

肺炎鏈球菌為造成兒童呼吸道感染最主要的細菌，陳伯彥指出，幼兒出生六個月後，此時媽媽給予的抗體降到最低，寶寶自身免疫力 又尚未發展成熟，如常接觸外在環境，就容易感染肺炎鏈球菌。

陳伯彥說，肺炎鏈球菌表面帶有莢膜，能夠抵抗人體免疫力，不易被清除，平時潛伏在幼兒喉嚨黏膜，相安無事，一旦小朋友感染流感病毒，或喉嚨黏膜受損，肺炎鏈球菌就會興風作浪，引發肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症。

該名兩歲男童即為典型個案，原本活潑好動，身體健康，也打過肺炎鏈球菌疫苗 ，日前莫名哭鬧、嘔吐，幾乎沒有食欲，連最愛的漢堡、薯條，都不想吃，且頭頂出現突出物，相當怪異，家長覺得不對勁，陪同就醫。

檢驗報告證實，男童感染肺炎鏈球菌，引發腦膜炎，腦膜細菌數量高得嚇人，嚴重發炎，以致腦膜凸出，穿出腦殼，陳伯彥指出，該種狀況相當罕見，代表病情不樂觀。

進一步檢驗發現，男童感染了肺炎疫苗並未涵蓋的血清型，雖緊急治療，積極投藥，使用抗生素，最後仍因腦壓過高壓迫腦幹，不幸病逝。

陳伯彥提醒，家長如發現，幼兒持續高燒，合併食欲變差、活動力降低、意識不清，應盡速就醫檢查。