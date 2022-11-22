抗藥性、病程快…肺炎鏈球菌發威 幼童、長者慎防

肺炎鏈球菌是引起肺炎的最常見原因，主要侵犯對象是年長者、慢性病患、免疫不全者及幼兒，醫師提醒，高風險族群應接種疫苗。（Getty Images）

醫師提醒，新冠肺炎確診者於康復後，若不慎感染流感病毒、肺炎鏈球菌，可能提高肺炎重症風險，建議盡速施打流感、肺炎等疫苗，平安度過這波免疫負債的大考驗。

台灣感染症醫學 會理事長王復德表示，感染病毒、細菌、黴菌，均可能引發肺炎，而肺炎是感染症中最難掌控的疾病，死亡率也高。

「肺炎鏈球菌為引起肺炎的最常見原因。」王復德說，主要侵犯對象是年長者、慢性病患、免疫不全者、幼兒，初感染時，症狀不太嚴重，但病程變化極快，可能在短時間內惡化，醫師戒慎恐懼，謹慎以對。

在治療肺炎鏈球菌侵襲性感染，最大的挑戰為「抗藥性」，早期治療肺炎鏈球菌所引起的肺炎，盤尼西林效果顯著，隨著細菌抗藥性愈來愈強，治療會益加困難。

另一項挑戰為多重感染，王復德表示，如果病人同時感染細菌、病毒，一時之間，找不到病因，無法精準治療，病情很容易急速惡化，預後情況變差，影響活動能力。

看似平常的肺炎，卻可能奪人命，王復德說，「最好的作法就是防患未然，不要得到肺炎，而接種疫苗絕對是有幫助的。」不管是流感疫苗 、肺炎鏈球菌，高風險族群均應踴躍接種。

舉例來說，在十名流感肺炎重症住院患者中，平均八到九人沒打過流感疫苗，肺炎鏈球菌重症個案也是如此，沒打相關疫苗的比率更高。

王復德強調，肺炎鏈球菌是導致肺炎最重要的致病菌，幼兒、年長者、慢性病患、免疫不全者更應接種疫苗。

王復德表示，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗已經上市多年，技術成熟，安全性高，絕大多數人打完都沒什麼感覺，頂多是注射部位局部紅腫，沒有其他副作用。

如家中高風險族群成員因某些原因，不適合打疫苗，建議其他家人接種疫苗，進而建築一道穩固防疫 系統，保護沒打疫苗者。