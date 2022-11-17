半年昏昏欲睡補眠無效 檢查病因比爆肝更嚴重

經常容易疲勞到昏昏欲睡，怎麼補眠都沒用，不一定是爆肝。（非新聞當事人）（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣45歲陳姓男子不知罹患腎臟的結石已掉入輸尿管，長期阻塞影響腎功能，誤以為最近半年容易疲勞是工作過量「爆肝」，經中醫師把脈發現脈象腎虛，轉介陳男到腎臟科檢查，確診兩側腎臟都水腫，瀕臨洗腎邊緣。

衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，陳姓病人有高尿酸病史，沒規律服藥，看診時自稱生活規律，上班工作忙碌，最近半年幾乎每天昏昏欲睡，大概晚上9點至10點就撐不住必須就寢，可能是工作太累超出肝臟負荷。

影片來源：聯合新聞網

張煒東為陳姓病人把握，發現脈象腎虛，請他轉至腎臟科檢查，抽血驗出腎絲球過濾率（GRF）只有20（正常值100至120），進一步超音波檢查發現陳姓病人的兩側腎臟水腫，原來是腎結石掉落到輸尿管導致阻塞，雖然手術 取出結石，但拖延過久，已嚴重損傷腎功能，達到第四期的重度慢性腎臟病。

張煒東表示，腎臟細胞的修補能力很差，以中藥補氣、益氣是可以發揮腎臟僅剩功能，讓慢性腎臟病的進展趨於緩慢，陳姓病人經過中藥調理，腎功能已慢慢恢復到第三期，降低走向第五期洗腎的可能性。

張煒東說，在中醫來看慢性腎臟病就是腎虛，一旦腎氣虛，全身各器官的運作功能都受到波及，導致全身氣血不足進而影響循環，產生全身性難以緩解的疲勞，要預防腎虛不外乎均衡營養、規律作息與良好的睡眠、規律且適當的運動、穩定的情緒，做到能同時避免腎虛和養肝。

引發腎虛引原因有哪些？張煒東指出，疲累原因很多，例如說徹夜玩樂、大夜班工作或工作時間長、熬夜讀書，一般人常以「爆肝」形容這種疲累，但充分休息後通常可改善，腎臟病、癌症 、長新冠、甲狀腺低下、糖尿病等病疾造成的疲累經過休息也無法改善，就要求助醫師診治，不能一味吃保肝藥。

腎臟病症狀除了易疲勞，可能有泡泡尿、水腫、高血壓 、貧血脂等症狀，張煒東說，根據國外研出，新冠病毒攻擊肺臟，第二個受創嚴重的器官是腎臟，疲倦的感覺和腎臟疾病相似，常有胸悶或運動時呼吸不暢等現象，要就醫檢查分辨。