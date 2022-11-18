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腦中風「關鍵恢復期」是這時 專科醫教2大復健策略

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

自今年年初，已聽聞幾位藝人、官員腦中風緊急送醫，再度引起大家對腦中風的關注，中風根據中風部位不同，病兆不同，產生的後遺症不同。若有疑似症狀出現，當掌握送醫時機及治療黃金時間，才能將傷害減至最低。

中風後做復健 後續自理能力佳

一篇2018年的加拿大研究指出，中風病人不應直接轉到護理之家，而該住院積極復健，早期訓練平衡、吞嚥、溝通等，針對個人日常生活的需求進行訓練。積極做復健，真的有效嗎？國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯表示，一篇3000多人的大型研究指出，接受較多復健治療的病患，相較復健少的病患，後續生活的自理能力好，跌倒受傷的機率低；另篇研究則發現，復健不僅和走路的復原有關，也和生活品質有正相關。

復健分2大方向 個別化治療

根據中風後受傷影響的範疇，個別化的進行物理治療、職能治療、語言治療、心理治療等。復健策略分2大方向：恢復與代償，一方面盡可能的恢復神經系統，另方面代償殘餘缺失。

國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜說明，恢復策略著重於恢復受損的部分，有多種治療手法，有的以感覺動作控制訓練技術為主；有的以任務為導向；也有限制誘發動作療法，即使在慢性期，仍有幫助。對於肌力極差的病患，可用鏡像治療，看著鏡子中的健側動作，想像為自己的患側，誘發自主動作；代償策略則包括輔具的使用，如行走用助行器、吃飯握柄加粗的湯匙、溝通用圖片/字卡/溝通APP。

中風後3個月內復健 恢復速度較快

以往研究發現，中風後3個月恢復最快，甚至可達7-9成，然而3個月後，還是有恢復空間。2014年研究指出，中風後各期的治療，不論是3個月內、3-6個月，還是半年後，高強度且反覆任務導向的物理治療，都扮演一定角色。且近幾年有越來越多的新興治療，或許更能改善病患的恢復程度。

中風復原影響因素多 對症下藥是關鍵

究竟復健做多少的效果最好，沒有答案，但年紀、中風病灶的位置與大小、本身共病、中風時的狀態、家庭支持，甚至基因，都會影響到中風預後。而中風後的復原是條漫漫長路，目前復健是治療主流，由復健團隊成員共同努力，不論是傳統的復健治療，或合併新穎的刺激，都依據患者的狀態，在不同階段，調整策略，以期達到最佳效果。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55765

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