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感覺牙齒在跳舞？注意牙周病警訊 這些情況快就醫

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

隨著老年人口比例逐漸攀升，慢性疾病以及其造成的功能障礙之盛行率也急遽上升，其中和口腔相關的常見疾病之一就是「牙周疾病」。

牙菌斑久未清 小心患牙周病

高雄市立聯合醫院牙科侯郁芹醫師指出，牙周病是指牙齒周圍支持組織被細菌感染後所造成的疾病，而這個致病原稱為「牙菌斑」。口腔內的一些細菌很容易黏附在牙齒表面上，通常在進食後數小時之內就會累積，若沒徹底移除，細菌就會堆積在牙齒外表面、牙齒與牙齦的交界處、以及牙縫之間，形成軟的薄膜、淡黃或白色狀的東西，這就是牙菌斑。時間久了，牙周組織就會受到破壞，甚至造成牙齒掉落的風險。

正常的牙周組織呈現淡粉紅色，不會無故出血，若出現下列症狀或現象，可能是牙周病的警訊：刷牙時牙齦出血、口腔有異味、牙齦產生膿包或腫脹、牙齦萎縮、牙根暴露、牙縫變大、牙齒敏感、牙結石堆積或咀嚼無力等，甚至會感覺有牙齒鬆動、牙齒在跳舞的現象，建議應盡快就醫檢查及治療。

正確刷牙觀念 清潔工作徹底

刷牙並不是次數愈多愈好，重點在於是否正確有效地清除牙齒表面的牙菌斑，若天天刷牙仍持續流血，代表口腔清潔沒有很確實。因此，選擇合適的口腔清潔工具是很重要的；清潔牙齒時，牙刷、牙間刷和牙線都要互相搭配使用，才能夠有效清潔牙齒。另外，每天要養成用餐後及睡覺前刷牙的好習慣，因為殘留的食物碎削可能會成為細菌的養分來源，唯有確實做好清潔牙齒的工作，才是最基本且能有效抑制牙菌斑滋生和預防牙周病的途徑。

成功的牙周病治療，首重病人口腔衛生；維持好的口腔清潔，輔以適當的潔牙工具，再加上醫師專業的治療，以及病人與牙醫師間的互相合作，如此可大幅減少牙周被破壞的機會。牙周病治療後，仍然必須持續徹底清潔牙齒，同時也要增強個人免疫力，像是均衡飲食、避免抽菸並養成良好的生活習慣和正常作息等，更要持續定期回診追蹤，以確保有效控制牙周健康，如此可大幅降低後續耗時、複雜的療程。

【延伸閱讀】

害怕看牙者九成有缺牙問題　醫籲積極治療、牙齒缺一不可

牙周病清潔工作不可少　中醫治療有幫助

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55781

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