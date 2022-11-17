齊阻止抗藥菌奪命 重量級名醫齊聚呼籲「四不一要」

左起為動植物防疫檢疫局局長杜文珍、台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢、衛生福利部疾病管制署周志浩署長、食品藥物管理署副署長陳惠芳、醫院評鑑暨醫療品質策進會董事長林啓禎、醫寶。（紀者邱宜君／攝影）

BBC(英國廣播公司)曾經示警，全球每5名死者就有1人死於敗血症，敗血症主因就是細菌或病毒感染。「抗生素」曾經是人類對抗細菌感染的「魔彈」，但過去一個世紀，藥物研發速度已經快要跟不上抗藥性細菌壯大的速度，人類在細菌戰場節節敗退，就算投入大筆資源，助人從癌症 、中風 等大病倖存，一旦染上無藥可醫的超級抗藥菌，再強的醫術也很難挽回生命。

世界衛生組織將每年11月18到24日這周定為「世界抗生素周」，台大醫院積極響應，17日邀請國內眾多感染症和重症醫療的重量級專家，齊聚一堂共同呼籲阻止超級細菌的「四不一要」：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素來吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。台大醫院感染管制中心主任陳宜君也提醒，預防感染是根本，真的感染了就要正確診斷、即時治療，才可能化解危機。

「這是一場沒有硝煙的作戰，」台大醫院院長吳明賢表示，細菌等微生物感染一直是醫院病人死亡的重要原因，過去只要精準適用抗生素，都能藥到病除，但21世紀抗藥性問題愈來愈嚴重，「如果輸了這個戰爭，就無藥可用了！」因此，全世界都在致力於預防抗藥性，不僅醫師不能濫用，病人也不能亂要求。

疾病管制署署長周志浩表示，細菌抗藥性從上世紀開始發展，速度愈來愈快，但相對應武器的產生卻愈來愈慢，導致傳播也愈來愈快。台灣在抗生素抗藥性的防治上有不錯的成績，但不能鬆懈，只能繼續加快腳步，因為不論醫師多沒身懷絕技、醫術高明，遇到抗藥性，「沒藥醫就是沒藥醫。」現在不論政府、醫護、養殖畜產業者都在努力，希望民眾也一起配合，遵照醫師指示好好用藥，把預防抗藥性視為每個人的責任。

血液病醫學 會秘書長楊永立說，血液科病人大部分使用強化學治療甚至骨髓抑制，病人治癒率已經增加10到20％，但隨著免疫治療應用愈廣，許多病人都會經歷短時間的免疫變差，如果花了很多時間、使用很多很好的藥物，治療好一個病，最後病人卻死於感染，這是非常痛心的。因此，醫學會也與感染科合作，制定非常多不同的指引，希望避免這種情況發生。

陳宜君表示，當病人狀態較弱，感染可能就是致命殺手，因此「預防感染」仍是根本之道，因為沒有感染，就沒有抗生素篩選的壓力。一旦感染，就要有正確、即時的診斷，才能選擇最好的藥物和最恰當的劑量。社會大眾對於抗生素的使用時機有許多迷思需要破解，希望民眾能記得「發燒不一定是感染、感染也不一定是細菌感染」，唯有讓醫師正確診斷、即時治療，才能化解危機。