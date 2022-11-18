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蒙古罕病童「手腳如蹼」 術後樂喊：終於有10根手指

陳弘逸、王昭月
歷經兩次手術，蒙古男童Ochir原本都黏在一起的手指，已經分開恢復正常。（記者王昭月／攝影）
歷經兩次手術，蒙古男童Ochir原本都黏在一起的手指，已經分開恢復正常。（記者王昭月／攝影）

蒙古5歲男童Ochir罹患罕見「亞伯氏症」，頭顱變形，手指、腳趾也併指黏合，今年8月他跨海到台灣求醫，醫療團隊經歷兩次手術，成功分離他的指（趾）蹼，還原10根正常的手指頭，Ochir開心地秀出雙手，流露滿足的笑容。

台灣高雄長庚醫院整形外科主任賴瑞斌2019年9月前往蒙古國義診時，遇到罹患亞伯氏症的Ochir；由於蒙古當地無法進一步做腦部檢查，於是與羅慧夫顱顏基金會商議將他送到台灣治療。不料碰上新冠肺炎大爆發，阻礙Ochir求醫之路，直到台灣邊境逐步解封，才重新安排治療。

Ochir今年8月中旬在父母陪同下扺達高雄長庚，醫院整合神經外科、兒童神經科、牙科及復健科全力診治。第一次手術由醫師江原正率兩名主治醫師等醫護，幫Ochir分離雙手虎口，第3指蹼及右腳第1趾蹼。10月上第2次手術再分離雙手第2、第4指蹼及左腳第1趾蹼。

賴瑞斌說，Ochir四肢手指、腳趾全部黏合一起，且手背鼓起、掌面凹陷，指甲也全部黏合，是亞伯氏症中手部先天異常最嚴重的一型，必須分切開來，小朋友才能使用他的手腳。兩次手術需要共20片的大量皮膚移植，且最大的挑戰是在極短時間內，完成一般需花一年完成的治療。

賴瑞斌說，一般這種個案最好在6個月大到1歲就應該動手術，Ochir目前已經5歲，按理算是晚了，所幸治療過程很順利，預計兩年後再替他做頭顱及上顎後縮的手術。

手術 邊境 新冠肺炎

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