確診後狂掉髮 外科頭皮醫師：體溫高抑制毛囊細胞分化

外科頭皮醫師張祺璋指出，確診後的大量掉髮，在頭皮檢測下，均可見不健康髮質。（圖／樂活健康診所提供）

新冠疫情 持續，台灣外科頭皮醫師張祺璋表示，門診臨床發現近期有10多名病患確診後，出現大量異常掉髮現象，這些患者經抽血檢查未有異常，生活飲食也屬正常，共通點即是曾經確診、並有發燒現象。推測可能由於高燒時，身體處於體溫較高狀態，會抑制毛囊細胞分化、降低活性，毛囊進入休止期才引起瀰漫性掉髮。

樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋說，一位男性患者確診時有發燒現象，之後發現地板上有明顯掉髮。由於他原本就有頭髮稀疏的問題，並已治療穩定，此時突然又出現大量掉髮，新冠痊癒解隔後，趕緊前來就醫。另一名女性患者，也是確診時有發燒，痊癒後發現頭髮明顯變少，紮綁馬尾，不僅變細、變小，頭髮生長速度也較平常來得緩慢。

張祺璋醫師表示，類似情形的患者約有10多位，男女比例各半，年齡大約為30至40歲。新冠的症狀包括高燒、胸悶、咽喉發炎加上免疫力 下降，由於高燒時，身體處於體溫較高的狀態，會抑制毛囊細胞分化，降低活性，毛囊進入休止期，因此會引起瀰漫性掉髮。

張祺璋說，由於這類患者的大量掉髮大部分是短暫性的，主因免疫力下降所致，若經過就醫接受頭皮檢測 或抽血檢查，沒有異常，建議接受頭皮舒緩治療，以緩解掉髮症狀。此外也要多休息，維持正常生活作息，大約1至2個月後，大量掉髮會慢慢改善。

他也提醒民眾，有類似情形致大量掉髮者，若超過一星期未改善，應盡速至外科頭皮醫師處，及早確定病因並尋求緩解之道，避免誘發脂漏性頭皮等嚴重頭皮問題，導致毛囊發炎或不可逆的大量掉髮。