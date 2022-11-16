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射精前戴套即可避孕？醫提醒：計算排卵日避孕有前提

記者鄒尚謙／台北即時報導
避孕方式百百種，從保險套到侵入性的避孕環、避孕球都可以達到避孕效果。（記者 鄒尚謙／攝影）
避孕方式百百種，從保險套到侵入性的避孕環、避孕球都可以達到避孕效果。（記者 鄒尚謙／攝影）

常見的避孕方式有很多，目前民眾最悉知的方式，即為男性在性愛過程中配戴保險套，但即使全程配戴，避孕效果也僅9成。不過，醫師表示，許多民眾認為「只要射精前戴保險套」即可達到避孕效果，因衛教觀念不正確，造成必失敗。

台灣婦產科醫學會前副理事長王孫斌表示，有些民眾在避孕時會採取「射精中斷法」避孕，男性須在射精前將陰莖從陰道抽出，在體外射精，一方面可能來不及拔出，同時，射精前陰莖的分泌物中就帶有少量精子，因此失敗率很高。

也有民眾透過「算排卵日」來進行避孕，王孫濱說，算排卵日避孕的前提是「經期穩定」，但有時候女性因為情緒壓力、熬夜、感冒等等狀況，排卵日就會延後，有時候可能剛考完大考，想與伴侶進行性愛紓壓，但排卵期已紊亂，就可能計算失敗。

許多女性朋友會透過避孕藥進行避孕，開業婦產科醫師郭安妮表示，臨床上許多女性都說自己是吃事後避孕藥進行避孕，但事後避孕藥若是讓卵子延後排出或不排，若吃的當下已經在排卵期，就沒有功效，避孕效果只有7至8成。郭強調，「事前避孕藥才是正統的避孕方式」，事後避孕藥只是緊急措施，除非規律吃，才能達到完整避孕效果。

若要透過醫療行為輔助避孕，王孫濱說明，避孕環、T型避孕器以及避孕球都是一種選擇，避孕環就像是子宮內投藥系統，在避孕器裡面填入5年劑量的厄爾蒙，便可達到避孕效果，T型避孕器以及避孕球屬於侵入性的避孕方式，將其置入子宮內，達到干擾精蟲活動及受精卵著床。

王孫濱表示，只要是侵入性的避孕方式，多少會引起子宮的發炎反應，多少會造成分泌物增加，以及微量出血；T型避孕器也因為形狀關係，有穿刺子宮內膜的風險，以及錯位造成避孕效果降低。王也提醒，若民眾有避孕需求，最好還是要親赴門診，經專科醫師諮詢，找到最適合自己的避孕方式，才是最安全與正確的方式。

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