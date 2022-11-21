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羞開口 小心痔瘡惡化 醫解析「常見治療方式」

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

你曾得過痔瘡嗎？體驗過坐也不是、站也不是的痛苦嗎？醫師提醒，現代人久坐沒運動，三餐外食少蔬果，排便不順再加上如厠時手機滑不停，導致許多人「少年得痔」，但又因害羞而不敢就醫，往往延誤治療時機，導致更加惡化。

早期痔瘡症狀輕微 只需改善飲食、排便習慣

臺北榮總大腸直腸外科主治醫師藍苑慈指出，痔瘡是位於肛門周圍皮下及黏膜下的血管組織，因為長期不當用力排便、老化等因素，導致血管充血擴張或結締組織鬆弛，引起出血、腫塊、脫垂、搔癢等症狀。

藍苑慈表示，早期痔瘡因症狀輕微，多以保守治療與藥物治療就可得到緩解。保守治療是改善飲食及排便習慣，增加蔬果的攝取與充足的水分，排便時避免久坐及不當用力，多用溫水坐浴以改善肛門不適，並養成規律運動的習慣。

藥物治療三大類 過敏及接觸性皮膚炎應立即停藥

藥物治療方面，常見藥膏、栓劑和口服藥品三大類，其中，藥膏及栓劑多為複方，栓劑用於內痔，藥膏用於外痔。應注意的是，使用痔瘡藥膏時，如出現過敏及接觸性皮膚炎，應立即停藥，若含有類固醇成份則不要長期使用，以免造成皮膚黏膜萎縮、變薄等副作用。

此外，口服藥品常見非類固醇消炎止痛藥（NSAID）和止血藥（tranexamic acid），用來改善痔瘡引起的疼痛和出血；緩瀉劑和軟便藥可改善便秘，減少因便秘不當而引發的痔瘡發作；靜脈張力調節藥物（phlebotonics，類黃酮植物萃取物），例如達促朗（Daflon）和艾歐復隆（Diosmin）對於改善痔瘡引起的出血和搔癢有幫助。

反覆發作需進一步檢查

藍苑慈提醒，若保守治療及藥物治療效果不佳，或治療後反覆發作，應進一步就醫，以排除肛裂、瘻管、膿瘍、大腸癌或發炎性腸道疾病的可能性；食藥署也叮嚀，必要時做大腸鏡檢查，找出根本原因，勿一昧逃避，延誤治療時機。

【延伸閱讀】

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大號出血是痔瘡？　「有這些症狀」恐是腸癌找上門

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55766

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