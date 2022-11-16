染新冠年輕族易腦霧 高危險群長者恐失智 醫籲3方式助腦新生

天主教失智老人基金會、安聯人壽16日舉行「憶見美好 霹靂樂齡生活 」2022公益募款活動起跑記者會。（記者許政榆／攝影）

今年超過800萬名國人確診新冠肺炎 ，不少年輕人確診後容易「腦霧」，包括記憶力、工作能力變差，醫師指出，年輕人與中年人腦部可塑性高，確診後可以透過調整飲食、運動及生活習慣，逐步改善腦霧狀況；值得注意的是老年人，尤其是已有輕微失智 症狀的高危險群，確診後恐加速神經退化，提醒民眾若確診後3至6個月症狀沒有明顯改善，應儘早就醫做相關檢查。

台北榮民總醫院失智症治療及研究中心主任王培寧表示，不少年輕族確診新冠肺3個月內感覺「腦子不好使」，出現工作能力下降、反應速度變慢、記憶力不佳等，但尚未到完全不記得，並不會造成生活、工作過大的影響。她表示，年輕人、中年人的腦部可塑性非常高，確診後若加強運動，根據研究發現，運動可增加腦部血流、帶氧量，增加腦細胞新生，搭配良好生活習慣，可大幅減少腦霧問題。

王培寧說，根據臨床觀察，若持續進行復健、運動及良好飲食習慣，約3成的確診者症狀會在確診3個月內明顯改善，而少部分患者的症狀會持續半年至1年時間。她建議，良好飲食習慣包括地中海飲食，可多吃蔬菜 、水果、穀類、魚類、豆類及五穀雜糧等；另應維持良好生活習慣，最忌諱確診後持續熬夜，每日應有充足睡眠修復身體。

王培寧提醒，相較年輕或中壯年人，中老年人確診較令人憂心，尤其原先已有輕微失智的高危險群者，確診新冠後恐加速神經退化，加上體力變弱、活動量減少，體力及腦力同步衰退，且因年紀大老化問題，腦部細胞再生能力並沒有年輕人好，更容易朝失智症發展，家屬觀察家中長者確診後3至6個月症狀若沒有明顯改善，建議應至醫院做檢查。

台灣推估已有31萬名失智症患者，王培寧表示，預防失智症的不二法門為3動「身動、腦動、互動」，尤其「社交活動」結合上述3面向，像是安排計畫、空出時段、選擇出門交通工具、與人互動談論話題、學習新事物結合原有經驗等，一般民眾透過參與社交活動得到自我滿足，而失智症患者參加社交活動，更能加深自己是社會一份子的概念，更有助於延緩失智症進展。