我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

染新冠年輕族易腦霧 高危險群長者恐失智 醫籲3方式助腦新生

記者許政榆／台北即時報導
天主教失智老人基金會、安聯人壽16日舉行「憶見美好 霹靂樂齡生活 」2022公益募款活動起跑記者會。（記者許政榆／攝影）
天主教失智老人基金會、安聯人壽16日舉行「憶見美好 霹靂樂齡生活 」2022公益募款活動起跑記者會。（記者許政榆／攝影）

今年超過800萬名國人確診新冠肺炎，不少年輕人確診後容易「腦霧」，包括記憶力、工作能力變差，醫師指出，年輕人與中年人腦部可塑性高，確診後可以透過調整飲食、運動及生活習慣，逐步改善腦霧狀況；值得注意的是老年人，尤其是已有輕微失智症狀的高危險群，確診後恐加速神經退化，提醒民眾若確診後3至6個月症狀沒有明顯改善，應儘早就醫做相關檢查。

台北榮民總醫院失智症治療及研究中心主任王培寧表示，不少年輕族確診新冠肺3個月內感覺「腦子不好使」，出現工作能力下降、反應速度變慢、記憶力不佳等，但尚未到完全不記得，並不會造成生活、工作過大的影響。她表示，年輕人、中年人的腦部可塑性非常高，確診後若加強運動，根據研究發現，運動可增加腦部血流、帶氧量，增加腦細胞新生，搭配良好生活習慣，可大幅減少腦霧問題。

王培寧說，根據臨床觀察，若持續進行復健、運動及良好飲食習慣，約3成的確診者症狀會在確診3個月內明顯改善，而少部分患者的症狀會持續半年至1年時間。她建議，良好飲食習慣包括地中海飲食，可多吃蔬菜、水果、穀類、魚類、豆類及五穀雜糧等；另應維持良好生活習慣，最忌諱確診後持續熬夜，每日應有充足睡眠修復身體。

王培寧提醒，相較年輕或中壯年人，中老年人確診較令人憂心，尤其原先已有輕微失智的高危險群者，確診新冠後恐加速神經退化，加上體力變弱、活動量減少，體力及腦力同步衰退，且因年紀大老化問題，腦部細胞再生能力並沒有年輕人好，更容易朝失智症發展，家屬觀察家中長者確診後3至6個月症狀若沒有明顯改善，建議應至醫院做檢查。

台灣推估已有31萬名失智症患者，王培寧表示，預防失智症的不二法門為3動「身動、腦動、互動」，尤其「社交活動」結合上述3面向，像是安排計畫、空出時段、選擇出門交通工具、與人互動談論話題、學習新事物結合原有經驗等，一般民眾透過參與社交活動得到自我滿足，而失智症患者參加社交活動，更能加深自己是社會一份子的概念，更有助於延緩失智症進展。

失智 新冠肺炎 蔬菜

上一則

日本女神變大嬸 名醫點出「1關鍵」最顯老

下一則

專家：新冠期間 細菌抗藥性比率激增九成

延伸閱讀

65歲以上4%失智 布碌崙華人講座教你防患

65歲以上4%失智 布碌崙華人講座教你防患
MRI檢查沒失智未必沒事 醫師：須全面評估

MRI檢查沒失智未必沒事 醫師：須全面評估
養生保健／失智症可控因素「聽損」占近一成

養生保健／失智症可控因素「聽損」占近一成
研究：非裔、教育程度低 失智風險高

研究：非裔、教育程度低 失智風險高

熱門新聞

在超市選購食材，認真讀包裝上的營養成分表很重要。(Pexels)

世界OnAir／低卡不等於健康 營養師自己的三餐吃法分享

2022-11-08 16:30
董氏基金會9日舉行「預防微肌要趁早」衛教記者會，呼籲民眾培養運動習慣，補充優質蛋白質。（圖／董氏基金會提供）

年過50肌肉流失快 肌力運動+優質蛋白預防肌少症

2022-11-09 19:09
美國心臟學會年會最新一篇研究指出，魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6類健康食品相較安慰劑，降低壞膽固醇LDL效果不顯著。示意圖。（路透）

美研究紅麴魚油6健康食品降血脂效果未顯著 醫籲「別埋頭苦吃」

2022-11-09 04:37
衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說明許男的病情。（記者簡慧珍／攝影）

血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關

2022-11-10 05:02
染疫康復者恐因「長新冠」不斷咳嗽；圖為示意圖。（Getty Images）

新冠重複感染 症狀不會更輕？美研究曝重症率「高3倍」

2022-11-13 00:00
將家中長者的慢性疾病照顧好，多喝水，少吃重口味食物，加強身體清潔，就能降低異味發生；圖為示意圖。（Getty Images）

老人臭、加齡臭 醫師教6招遠離異味

2022-11-13 02:00

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫