血尿超過一個月 小心罹患膀胱癌 早期切除5年存活率60%

想避免頻尿、漏尿、血尿、膀胱炎等，最基本的預防方式，就是「水喝足」、「不憋尿」。（Getty Images）

尿液顏色、排尿頻率都能反映出身體健康程度，無論是漏尿、頻尿、血尿等，背後恐潛藏泌尿道或是腎臟疾病的危機。

特別是血尿，短時間持續一到二周，服用抗生素等藥物後可改善，可能是急性膀胱炎；若持續超過一個月，極有可能是膀胱癌，早期切除五年存活率可達60%，但膀胱癌屬於復發率極高的癌症 ，需長期追蹤觀察，維持良好生活作息，才有機會避免復發。

漏尿、頻尿 常同時發生

台北醫學 大學附設醫院泌尿科主治醫師張景欣表示，漏尿與頻尿常同時發生，從症狀看疾病，可以先從患者年紀著手，再看性別。年紀愈大，尿道結構可能會鬆弛，出現老化型漏尿、頻尿，而男女的漏尿原因，除了生理結構外，背後有著不同原因。

張景欣表示，男性尿道比女性長，約18到20公分，容易有殘尿，加上男性有攝護腺，泌尿道口可能因為攝護腺肥大，使尿道變狹窄，尿液排出時流得比較慢，小便過程中也可能容易中斷，要辨別是否為攝護腺肥大導致的漏尿、頻尿，可以檢視晚間睡覺時會不會因為想上廁所，起床至少三到四次。

女性頻尿 可能與感染有關

女性尿道較短，約3公分，通常女性頻尿可能與感染有關，漏尿與生產次數多、子宮肌瘤手術 導致子宮脫垂、膀胱脫垂有關。

血尿相對於頻尿、漏尿問題來得嚴重，張景欣指出，通常血尿難以透過「肉眼」判斷，泌尿道出血或是器官出血，血液混雜著尿液，顏色常被稀釋，難以明顯看見。如果是肉眼可辨別的血尿，可以用年紀做初步判斷，年輕女性多數是因為膀胱炎、腎臟發炎、子宮內膜異位症引起血尿；中年婦女大多是泌尿道結石或尿失禁導致；年長女性可能是膀胱癌或是腎臟癌所致。

膀胱癌 多是60歲以上男性

張景欣說，年齡僅是初步判別，如果服用抗生素等藥物，血尿在一到二周內可以改善，無需太過擔心，應該是急性膀胱炎引起，如果持續一個月以上血尿，就得懷疑是癌症。確認膀胱癌的檢查有四項：膀胱鏡、尿液細胞學檢查、腎臟超音波、泌尿道顯影劑攝影。

膀胱癌常見於「老男人」，患者大多是60歲以上男性，性別比是男多於女，造成膀胱癌的危險因子為抽菸、化學染劑汙染等。其餘風險因子則與生活習慣有關，如憋尿、泌尿道反覆發炎、水分攝取不足、腎臟疾病等，都會增加膀胱癌的機率。

預防方式 喝足水、不憋尿

想避免頻尿、漏尿、血尿、膀胱炎、膀胱過動症、膀胱癌等，張景欣指出，最基本的預防方式，不外乎是「水喝足」、「不憋尿」。臨床上有非常多的案例都是打麻將連莊憋尿，等到下莊就趕緊上廁所，尿排得又快又急，長期下來，膀胱就容易受到刺激開始漏尿、頻尿，或是想尿尿不出來。

張景欣建議，現代人生活忙碌，或是因應開會等各種因素，可以嘗試訂定「排尿鬧鐘」、「飲水鬧鐘」，一到二個小時就喝一次水，並起身走動排一次尿，別等到尿意滿點時再衝廁所，此舉反而會增加感染機會。