嚇人 婦左眼好癢1年都治不好 就醫驚見百蟲蠕動

醫師羅愷馨（左）指著蠕形蟎蟲說明，劉姓婦人（右）就醫才發現是睫毛上布滿約百隻的蠕形蟎蟲，經治療及細心預防，成功擺脫宿疾。（記者趙容萱／攝影）

65歲劉姓婦人前年出現左眼上眼瞼紅腫、睫毛倒插，眼睛搔癢，四處求診都難以斷根，甚至去年一整年都眼睛看人都糊糊的，嚴重影響生活，直到今年初就醫發現眼瞼過敏 腫塊，醫師羅愷馨用40倍顯微鏡鏡檢發現，婦人睫毛上布滿約百隻還在蠕動的蠕形蟎蟲，經治療並回家勤清潔、熱敷再點藥水預防，成功擺脫宿疾，她開心地說「終於重現光明」。

台灣中山醫學 大學附設醫院眼科醫師羅愷馨說明，蠕形蟎蟲(又稱為毛囊蟎蟲、蠕形蟲或毛囊蟲)，生長在哺乳動物毛囊皮脂腺的節肢動物，大量繁殖恐致「蠕形蟎蟲病」，蠕型蟎蟲眼瞼炎典型臨床表現為睫毛根部的袖套樣柱狀結痂伴有皮屑、瞼緣及結膜充血、睫毛脫失、亂睫，若合併發生瞼緣炎相關角結膜炎，嚴重恐影響視力，建議孩童與老人等族群對慢性眼表發炎之問題，應及早尋求專業診療，以免視力受影響。

羅愷馨指出，劉女在專業照顧下，每兩周定期回診，並以高濃度茶樹精油清潔輔以居家眼瞼照護，同時接受自費脈衝光雷射、伊維菌素藥膏治療。三個月後腫塊病理切片及臨床症狀均獲得顯著改善，酒糟臉部皮膚變細緻，眼睛不再無神。

羅愷馨說，5歲賴姓女童因眼睛疼痛、視力模糊就診，檢查後發現罹患嚴重慢性眼瞼緣炎合併角膜炎、糜爛造成散光、乾眼症，視力僅0.3，經使用抗生素、類固醇眼藥水治療角膜炎，並教導家長每日為女童在眼周清潔照護，徹底除蟲，女童眼睛不再乾癢疼痛，視力恢復至1.0。