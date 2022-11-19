尿沉渣影像特徵辨識 10分鐘揪出癌

中國附醫與日本臨床醫學檢測集團sysmex （希森美康）日前簽署合作備忘錄，共同啟動雲端合作「尿沉渣影像特徵辨識」。（圖：中國附醫提供）

台灣的中國醫藥大學附設醫院與日本知名臨床醫學檢測 集團sysmex （希森美康）日前簽署合作備忘錄，共同啟動雲端合作「尿沉渣影像特徵辨識」，由sysmex提供尿沉渣醫學影像，中國附醫運用人工智慧AI圖像大數據分析，病患接受尿液常規檢查，10分鐘內揪出泌尿疾病、腎臟疾病、癌症 ，為病患健康把關。

中國附醫院長周德陽說，「尿沉渣影像特徵辨識」透過AI圖像，優化尿沉渣影像特徵，提升其辨識能力，根據尿液不同菌種的特徵辨別，如同人臉辨識般，透過影像即能辨識分析出正確名稱並分類，有助提升檢驗流程效率與準確度，並在疾病早期即快速檢測出異常，提供病患正確的治療，以及減少抗生素的過度使用。

周德陽指出，台灣泌尿道癌症發生率大約每年每十萬人有4人，相當全台灣每年新增800例，若能早期發現，可以在癌症初期就診斷出來，治癒的機會將大大提升。「尿沉渣影像特徵辨識」幫助病人透過非侵入性且操作快速方便的尿液常規檢查及早診斷，免除像是膀胱鏡檢查、患部活體切片等侵入性檢查。

中國附醫檢驗中心主任蕭瓊子說，尿液沉渣的圓柱體、結晶體及細胞形態為諸多疾病重要指標，而一般醫學實驗室對於較具難度的形態卻可能無法立即辨識。

中國附醫血液透析科主任郭慧亮說，尿液由腎臟製造，尿液中所含的物質可提供許多的臨床訊息，若某器官異常，可由分析尿液找出端倪；尿中圓柱體與結晶體為腎臟病變、尿路結石等重要指標，如重度慢性腎病在尿中可能出現大量草酸鈣晶體、透明圓柱體或臘狀圓柱體。

中國附醫檢驗醫學中心副院長薛博仁舉例，念珠菌菌尿症常困惑臨床醫師，它缺乏確定性的診斷與處置流程，目前具抗藥性的念珠菌種Candida glabrata也逐漸增加。透過尿液檢查不同的細胞形態可協助診斷泌尿系統疾病，即時提供醫師診斷依據。