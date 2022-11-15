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男椎間盤突出痛到不能睡 「小扁針」搭配美式整脊緩解

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

61歲林先生，因車禍受傷造成頸部、腰部椎間盤突出，壓迫脊椎神經根，左側臀部肌肉緊繃，壓迫坐骨神經，導致低頭時兩手臂麻木，左下肢麻木無力，行走困難，拖鞋時常掉落，也因為持續性疼痛麻木，晚上難入眠，睡眠不安穩，導致白天疲累不堪，嚴重影響生活品質。

常見脊椎病變「椎間盤突出」 好發青壯年族群

台灣奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝說明，椎間盤突出是常見的脊椎病變，其引起的神經痛也是最困擾病人的疾病之一，它好發在青壯年族群，椎間盤突出的原因有很多，包括：外傷（如：車禍、搬運重物）、基因、工作環境久站久坐、老化及家族史等等。

任東輝進一步說明，經過與患者溝通，建議每周施以一次「小扁針」以及「美式整脊」（AMCT）脊骨神經活化療法，經過四週治療，其頸部、腰部、臀部緊繃痠痛已減輕許多，手臂及下肢麻木無力也明顯改善，行走時拖鞋不再掉落，晚上不再不好入眠，睡得也比較安穩，生活品質獲得提升。

小扁針融合針、刀 治療時間短、不需住院臥床

任東輝指出，小扁針（又叫小針刀）是將一般針灸針的針尖改為寬度0.45mm的扁形刀刃，融合「針」與「刀」兩者特色及優點，利用手法於特定部位進行軟組織的鬆解和治療。舉凡椎間盤突出引起的神經痛、坐骨神經痛、久年腰酸背痛、手腳麻木、膏肓痛、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、關節炎、各種筋骨痠痛新傷、舊傷，或長期治療但效果不佳之痠痛，皆可做小針刀鬆解術治療。

小針刀治療時間短，約數分鐘，不需留針在身上，不需住院也不需臥床休息。病人接受小針刀治療後應服用藥液包「消腫退癀湯」4至6包，效果會更好，可以促進軟組織修復，預防傷口發炎。

小針刀搭配美式整脊 疏通氣血

任東輝強調，小針刀搭配美式整脊（AMCT）脊骨神經活化療法，經醫師精準評估脊椎錯位後，用活化槍以快速度、低力道、穩定的脈衝推力，矯治脊椎錯位，使神經不再受到壓迫，可治療脊椎錯位所導致的痠痛與各種疾病；兩者搭配可以疏通氣血，恢復運動功能。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55744


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