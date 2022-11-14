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騎車摔時未不適 後卻左手腳無力下背痛 醫：顱內出血

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經外科主任朱彥澤說，即便只是輕輕的敲到一下頭，都要注意，尤其是記不清楚發生的過程，這表示對腦部是一個比較大力的撞擊。（長安醫院提供）
長安醫院神經外科主任朱彥澤說，即便只是輕輕的敲到一下頭，都要注意，尤其是記不清楚發生的過程，這表示對腦部是一個比較大力的撞擊。（長安醫院提供）

台中一名60多歲男性日前騎腳踏車摔倒撞到頭，起初未覺有異，直到最近出現左腳痠痛、左手無力和下背痛，核磁共振檢查發現右腦有出血，確診為慢性硬腦膜下出血，經引流手術治療後，積血都清除了，手腳力氣馬上明顯恢復正常，目前復原良好。

長安醫院神經外科主任朱彥澤說，病患看診時沒有提到頭有受傷過，起初以為是椎間盤突出導致坐骨神經痛，但腰椎檢查發現並非是主因，再將左手跟左腳的症狀一起來判斷，研判可能是腦部的問題。後續安排腦部核磁共振檢查，顯示患者右側顱內有大片的慢性硬腦膜下出血，再次詢問，患者才提到騎腳踏車跌倒經過，並因當初未感覺不舒服，所以沒有很在意。

影片來源：聯合新聞網

朱彥澤說，人的腦膜分成3層，由外到內分別是硬腦膜、蜘蛛網膜和軟腦膜，慢性硬腦膜下出血就是指是因頭部受到外力撞擊後，於硬腦膜下腔形成血塊，通常在外傷三周後，這些血塊逐漸溶解成血水，進而對腦造成壓迫，引起神經學症狀，例如手腳的力氣變差、失語症、運動功能異常及平衡不佳、記憶不佳等，嚴重者甚至會危及生命。

慢性硬腦膜下出血好發於7、80歲以上的老年人，另外像洗腎、肝功能較差，或是先天凝血功能異常的患者，也是危險族群，通常經詳細詢問病史發現，半數以上患者皆曾經有過頭部外傷的病史。

治療方面以引流手術為主，有點像是鑽石油的概念，在頭骨上鑽一至二個洞，將壓迫著腦的血水引流出來，對於腦的壓迫就消失了，手術過程約10至15分鐘，最重要的是怎樣診斷出這類的病人的問題。

朱彥澤說，不論什麼原因頭部外傷，即便只是輕輕的敲到一下頭，都要注意，尤其是記不清楚發生的過程，這表示對腦部是一個比較大力的撞擊，相對的腦出血的風險就會比較高，所以應持續觀察一到二個月。若出現手腳無力、走路會偏、講話不流暢等症狀，一定要趕緊就醫。

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