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缺血性中風 把握黃金3小時

邱書昱
腦中風患者到院治療時間和投藥息息相關。(Getty Images)
腦中風患者到院治療時間和投藥息息相關。(Getty Images)

天氣微涼的上午七點多，一處土地公廟前的榕樹下早已坐滿泡茶聊天、切磋棋藝的長輩，稀鬆平常的場景，卻被70多歲的阿嬌姨打亂，原來是坐了三個多小時的她準備起身時，半側肢體無法動彈、口齒也不清，看到這樣狀況的阿勇伯該如何處理？

台灣高雄市政府消防局指揮中心小隊長黃建能表示，冬天日夜溫差大，習慣清晨五、六點早起的長輩，常常沒察覺天氣變化而疏忽保暖，造成中風發生。一般民眾對中風存在迷思，黃建能曾遇過，熱心的阿伯到老友家，看見對方不動躺在地上，想起過去「放血」的民俗療法，戳了好幾根手指血流滿地都沒反應，才趕緊打電話求救。

黃建能呼籲，民眾只要觀察到身邊的親友有任何不對勁的症狀，或和平常不太一樣，最佳的選擇就是直接打求救電話，以免延誤送醫時效。

高雄醫學大學醫師林子超表示，腦中風分缺血性和出血性，又以缺血性最為常見，佔比七到八成。在治療方面，出血性患者是以手術為主，缺血性患者則可施打靜脈血栓溶解劑及動脈血栓移除術，從發病後到送醫治療這段時間，攸關著生命及日後的復健恢復，必定要及早送醫。

如果無法即時疏通腦中的血流，腦細胞就會逐漸凋零，影響到復健半年到一年的黃金期。林子超說，不少長輩即使挺過中風急性期，手腳還是無法活動並復健，長期臥床的結果也會有肺炎、泌尿道感染等併發症。同時，到院治療時間也和投藥息息相關，患者必須在出現中風症狀後3~4.5小時內到院，施打靜脈血栓溶解劑，幫助溶解血栓打通血管，才可大幅增加康復機會。

中風 手術 醫學

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