孩子提早發育未必是「性早熟」不必打針也能治療

（圖：健康醫療網提供）

這20年來，全球女孩發育的時間都提早了。馬偕兒童醫院兒童內分泌科兼任主治醫師黃世綱提醒，提早發育不等於性早熟，只有當女孩8歲以前就出現第二性徵、長高速度太快，才需就醫；女孩8歲以後發育不算性早熟，家長不必擔心。而且就算性早熟，也不一定要打針治療，只要避免肥胖 、多運動，就能將影響降到最低。

<黃世綱提及，曾有個案是剛上小學的女童，覺得胸部痛痛的，媽媽檢查發現乳暈底下有一顆硬硬的東西，原以為是撞傷或發炎，求助於醫師後竟發現是提早發育。

性早熟比例 女孩比男孩多10倍

台灣性早熟男女比例為1:10。根據衛福部健保署的最新公布資料，台灣兒童性早熟的人數從2009年的1萬1千多人，到2018年的人數已多達2萬6千多人，短短10年人數增加2倍。

女孩提早發育原因包括肥胖、環境荷爾蒙、運動習慣減少。特徵如：一、初經提前來。二、提早抽高卻也很早結束成長期，以致成年後身材矮小。三、胸部隆起，孩子感到與同儕不同，產生心理壓力。

至於醫學 上對於兒童「性早熟」的定義，是指男孩9歲以前、女孩8歲以前就開始發育，出現第二性徵（男生睪丸增大、陰莖增長、陰毛生長；女生有乳房發育或是陰毛生長），以及一年長高超過6公分，這樣才算是性早熟。若出現上述徵狀，務必盡速就醫。

女孩性早熟多數原因尚不明，少數原因是疾病或誤食含有女性荷爾蒙的藥物；男孩性早熟背後則潛藏了疾病，包括腎上腺腫瘤 、睪丸腫瘤、腦部病變或腫瘤等。

避免肥胖、增加運動就能夠控制

不過，並非所有性早熟的孩子都得使用藥物，有些孩子只是提早發育，青春期步調並不快，只要增加運動量、避免肥胖，就可將影響降到最低。

黃世綱強調，只有當孩子為「中樞型性早熟」，也就是腦下垂體促使性腺激素異常亢進，才需要注射「性釋素類似劑」，打針讓青春期暫時停止，將要提早報到的月經延後，孩子的身體就會回到原本青春期之前的狀態；若是近期引起風波的「雌激素修護霜事件」，則是源於外來因素的「周邊型性早熟」，只要停用不適合的產品，即可減緩狀況。

肉雞打生長激素？破解飲食迷思

許多家長擔心小孩食用打了生長激素的肉雞會不會性早熟？黃世綱解說，肉雞生長快速是由於飼養方式與畜牧科技的進步，讓雞隻達到生長周期減短，並非使用荷爾蒙，家長不用擔心。

還有，日常飲食注意均衡不偏食、攝取原型食物，避開雞皮、豬皮、內臟等高油脂食物；並減少食用以塑膠袋、保鮮膜與塑膠手搖杯盛裝的食物，都能減少性早熟的機率。

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資料來源：健康醫療網

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