糖友「這樣用藥」嚇壞醫師 破解迷思、安全控糖

（圖：健康醫療網提供）

研究指出，高達近六成糖友的血糖 控制不及格。中華民國醫師公會全國聯合會張必正秘書長表示，醫師最怕病人誤聽左鄰右舍傳言、「看感覺」用藥，呼籲患者主動與醫師討論用藥疑慮、找出個人化的治療方式，才是安心控糖長久之計。

網路上糖尿病 資訊繁複，民眾容易產生錯誤控糖觀念。高達六成糖友控糖不及格，包括對降血糖藥物的誤解、對慢性病治療的惰性、不了解血糖治療目標。

張必正說，醫師最怕的就是「醫生講了病人不聽，左鄰右舍講什麼都聽」，曾有個案聽鄰居說注射胰島素要洗腎，嚇得不敢注射，過了三個月回來說想打胰島素，又是「因為隔壁鄰居說要打」。讓他哭笑不得的還有，叮嚀病人買一台血糖機隨時測量，結果病人點頭大聲回應：「有啊，我有血壓機」。

其他迷思還包括「以為吃大魚大肉會升糖」、「吃糖尿病藥會傷肝腎」。張必正解說，肉類本身是蛋白質，並不會升糖，升糖的關鍵是在於肉類的調理方式才會有影響；適量服用糖尿病藥物，其實反而可以救腎臟。

主動討論用藥疑慮

一般民眾常誤以為糖尿病只要把糖分控制下來就好，但張必正表示，糖尿病其實是一個全身系統性的疾病，影響的器官非常多，從腦部、心臟、到腎臟，若沒控制好恐導致主體神經病變，最嚴重的情況需要截肢，這都與病患的飲食、生活習慣、甚至工作內容有關。

當病友在治療糖尿病的過程中，可能突然發生泌尿道感染、皮膚上出現感染症，或是肝腎的併發症 等。張必正呼籲，糖友最好平時就與家庭醫師保持聯繫、監測血糖，就近照護落實分級醫療。

張必正表示，現階段糖尿病治療選擇多元、持續進步，例如藥物從需每餐服用合併成兩餐服用一次即可，甚至胰島素延長成一個星期打一次，就可以把糖尿病控制好。

他呼籲糖友主動與醫師討論用藥疑慮，因應不同習性做相應的調整，制定治療目標、落實血糖監測與做好併發症風險評估、規律用藥與回診，是攸關控糖成功與否的重要關鍵。

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資料來源：健康醫療網

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