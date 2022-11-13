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新冠重複感染 症狀不會更輕？美研究曝重症率「高3倍」

健康醫療網／記者吳儀文報導
染疫康復者恐因「長新冠」不斷咳嗽；圖為示意圖。（Getty Images）
染疫康復者恐因「長新冠」不斷咳嗽；圖為示意圖。（Getty Images）

一般來說，感染過新冠肺炎（COVID-19）雖然不能預防下次感染，但身體獲得的免疫力能使下次的症狀更輕微。然而根據美國研究指出，重複感染新冠病毒的個案，其COVID-19發展成重症、死亡或出現嚴重健康問題的風險是首次感染者的3倍左右，即使打過疫苗、感染過COVID-19，仍會有不良後果。

研究指出死亡風險多2倍

美國華盛頓大學醫學院博士齊亞德，與密蘇里州退伍軍人醫療服務臨床流行病學中心合作研究，並在11月10日刊登此研究於國際學術期刊《自然醫學》上。他們蒐集了美國退伍軍人事務部資料庫2020年3月1日到2022年4月6日的數據資料，共有44萬3588名首次染疫者、4萬947名重複感染者，以及530萬未感染者的資訊。

在這項研究中他們發現，重複感染者的死亡風險比首次感染者高出兩倍之多，而住院風險更超過三倍。此外，心臟疾病風險也是首次感染者的三倍，肺部、腎臟、骨頭和肌肉、神經失調等健康問題風險也直線上升，而且無論有無接種疫苗，都有這樣的結果，他們認為即便病患施打過疫苗，或曾經確診過擁有雙重免疫力，但只要重複感染，仍容易有不良後果。

專家質疑 研究對象單一、年長

不過也有其他專家提出質疑，認為這項研究對象是退伍軍人醫療機構的患者，通常是年長、病情較重者，這類族群本來就比一般人更常出現併發症，不能夠代表一般民眾也會有相同的結果。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55774

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