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暈眩發作 飽受頭痛困擾 4個原因造成

義大癌治療醫院耳鼻喉科醫師陳建志
醫師陳建志（左）替耳石性眩暈患者進行復位術，避免日後因眩暈續發頭痛。（圖：陳建志提供）
醫師陳建志（左）替耳石性眩暈患者進行復位術，避免日後因眩暈續發頭痛。（圖：陳建志提供）

一名40歲女性，多年前發生過一次車禍，之後一轉頭或改變姿勢，就會頭昏，眼前景物會晃一下，有時會旋轉，持續一、兩分鐘，接著出現肩頸痠痛，會蔓延到頭頂，得趕緊服用止痛藥，否則會惡心、嘔吐，頭痛難耐。

一名80歲男性，每次只要坐太久，一起身就會頭昏眼花，得趕緊回復坐姿，否則心跳加速、肩頸痠痛，整個頭好像被電到，又麻又痛，持續一整天。

在眩暈門診中，約有半數患者飽受頭痛困擾，眩暈者也容易頭痛，不少患者是在眩暈發作後，接著開始頭痛，類似上述兩例狀況，究竟是麼回事？

醫師陳建志正在替同時罹患眩暈及頭痛的患者進行穿顱超音波檢查，確定是否基底動脈狹窄...
醫師陳建志正在替同時罹患眩暈及頭痛的患者進行穿顱超音波檢查，確定是否基底動脈狹窄所致。（圖：陳建志提供）

頭部肌肉反射性收縮

當兩側內耳平衡失調時，例如前庭神經炎、耳石症、梅尼爾氏病發作，為了維持身體的平衡，頭頸部肌肉會反射性地收縮，擠壓肌膜上的本體感覺受器，過勞時乳酸堆積，刺激經由三叉神經或第二、三頸部脊髓神經，傳進腦幹，牽連到神經所支配的頭皮區域，導致頭皮周圍肌肉及肌膜收縮，就會出現張力性頭痛。

交感神經興奮、顱內動脈擴張

眩暈發作時，人體交感神經功能興奮，通過刺激腎上腺素受體，使四肢或軀幹表面的動脈管壁平滑肌收縮，把大多數的血液擠向體內，血壓會上升，顱內循環血容量大增，撐開腦膜上大小動脈管壁，刺激分布其上的神經末梢，再經由三叉神經傳進腦幹，產生血管性頭痛，會感到跟心跳一致的搏動。

三叉神經釋放胜肽激素

頭頸肌肉緊縮或顱內動脈擴張，都會刺激三叉神經，或經由第二、三頸部神經根傳進脊髓，干擾三叉神經脊髓路徑核。以上種種，會直接促使三叉神經釋放出降血鈣素基因相關胜肽激素（CGRP），或者間接經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。

腦部動脈神經性發炎

在眩暈發作時，神經元的電位波動起自於腦幹，當通過前庭或耳蝸神經核時，即出現眩暈或耳鳴，很像梅尼爾氏病；當到達大腦時，出現振動視幻覺，最後整個腦部動脈會因神經性發炎而擴張，出現搏動性的頭痛。

眩暈所引起的頭痛，服用止痛藥只能治標，最好能找到引發眩暈的主因，加以治療。若是前庭性偏頭痛，最好適時使用預防性用藥，同時預防眩暈及頭痛。

例如那名40歲女性就醫時，先請她平躺，頭向後仰，出現眼振，確定是「耳石症」，經過復位術後，眩暈痊癒，不再頭痛；另一名80歲男性就醫時，經由穿顱超音波及核磁共振檢查均發現基底動脈狹窄，在長期服用乙醯化水楊酸後，眩暈消失，頭不再痛了。

值得注意的是，腦幹、小腦中風或出血會先出現眩暈，在動脈梗塞或出血後出現，必須緊急治療，有類似病症者，宜先就醫，千萬別亂服止暈或止痛藥而輕忽。

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