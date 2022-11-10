6月大男嬰咳3天出現喘鳴 檢測發現感染呼吸道融合病毒

為恭紀念醫院小兒科主任李浩遠與護理人員討論個案病情及照護。（圖／為恭紀念醫院提供）

一名6月大男嬰咳嗽3天，因肋骨下緣凹陷及呼吸急促到急診就醫，醫師發現男嬰有明顯喘鳴聲，血氧濃度80％，立即給予氧氣及點滴治療，胸凹及喘鳴都獲緩解，經檢測 發現男嬰因感染呼吸道融合病毒造成急性細支氣管炎，因需持續氧氣治療而住院。

台灣頭份市為恭紀念醫院小兒科主任李浩遠指出，最近6歲以下幼兒類流感 就診人數持續上升，但目前感染兒童最常見的病毒已不是新冠病毒，疾管署監測發現嬰幼兒感染「呼吸道融合病毒」明顯增加；呼吸道融合病毒主要藉由飛沫或近距離接觸感染，潛伏期2到8天，常在人類中末支氣管呼吸道細胞繁殖破壞，造成發炎反應使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

這種病毒會重複感染，但隨感染次數漸增，症狀大多會減輕，人類呼吸道融合病毒是造成嬰幼兒下呼吸道嚴重感染的主要原因，大多感染2歲以下嬰幼兒，病嬰會出現喘鳴、呼吸急促、嚴重咳嗽或發燒等症狀；感染呼吸道融合病毒病程進展快速，兩三天時間就可能從發燒咳嗽症狀發展為嚴重呼吸窘迫，進而演變成肺炎、支氣管炎或是急性細支氣管炎。

李浩遠說，感染流感可給予克流感藥物，但呼吸道融合病毒並沒有特效藥可治療，只能靠自身免疫力來消滅病毒，呼吸喘可給氧、給予化痰藥，食慾不好可吊點滴，這些都是症狀治療的支持性療法。上述出現嚴重呼吸喘的病嬰個案要注意監測血氧濃度，若血氧飽和度在給氧治療後仍出現呼吸衰竭現象，可能需插管給予呼吸器治療。

他呼籲，最近發燒、咳嗽及流鼻水的嬰幼兒如有喘鳴症狀，很可能是感染呼吸道融合病毒，應小心監測病童血氧濃度，感染這病毒可能造成嬰幼兒呼吸困難，家屬如發現病童血氧濃度低於95％或有胸凹等呼吸困難症狀應立即到大醫院治療。預防勝於治療，最佳預防方法就是病童和家屬應勤洗手、戴口罩 ，出門回家後應立即洗手、換衣服，避免將病毒帶回家中感染嬰幼兒。