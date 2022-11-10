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喘、咳、痰不是長新冠 醫籲及早篩檢避免肺阻塞

記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署、台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲民眾勿輕忽肺阻塞，肺阻塞衛教病友袁先生（左起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會醫師古世基、衛生福利部國健署署長吳昭軍、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健、高雄長庚醫院胸腔內科醫師蘇茂昌、肺阻塞衛教好夥伴郭先生。（記者鄒尚謙／攝影）
國健署、台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲民眾勿輕忽肺阻塞，肺阻塞衛教病友袁先生（左起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會醫師古世基、衛生福利部國健署署長吳昭軍、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健、高雄長庚醫院胸腔內科醫師蘇茂昌、肺阻塞衛教好夥伴郭先生。（記者鄒尚謙／攝影）

新冠肺炎疫情以來，民眾對於肺部疾病認知逐漸升高，許多康復者因為出現疲倦、胸悶、咳嗽、喘，擔心是受長新冠所苦，但有可能其實是症狀類似的「肺阻塞（COPD）」纏身。專家表示，若「喘、咳、痰」症狀超過3周以上，就應盡快就醫檢查，特別是吸菸族。

不少民眾在確診新冠肺炎後，自覺「肺功能是否大不如前」，肺阻塞的典型症狀「喘、咳、痰」與長新冠或感冒症狀頗為相似，便使得民眾容易輕忽初期症狀，讓病況面臨急速惡化風險。國健署與台灣胸腔暨重症加護醫學10日一同出席「2022世界肺阻塞日記者會」呼籲國人及早戒菸、遠離菸害。

肺阻塞位列全球第3大死因，在台灣十大死因中也榜上有名，更有研究指出，未來十年內肺阻塞將成為全球死因首位。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健指出，肺阻塞好發於40歲以上族群，其中有很高比例的病友是因為吸菸所致，更因自覺「喘、咳、痰」是老症狀，因此忽視其嚴重性。

「預後沒有做好，一年死亡率高達22%。」王鶴健說，肺阻塞的危險因子就是吸菸，以及職場上多粉塵的特殊職業，例如木工；若他們同時有共病纏身，即使痊癒出院，沒有遠離原險因子，一年後死亡率相當驚人，「早期診斷」應是關注重點。

根據台灣健保資料庫研究顯示，肺阻塞病友急性惡化住院的死亡率為4%，年齡越大及共病越多的病友住院死亡率較高，出院後一年的死亡率高達 22%。

「人的肺功能25歲達到顛峰，若檢測未達標準，就是肺阻塞高風險族群之一。」王鶴健說，近期觀察仍有不少民眾因確診新冠康復後症狀持續太久或變嚴重，至門診求助才意外確診為肺阻塞，但這時肺功能通常多已嚴重受損。民眾在家亦可用「一分鐘登階」進行自我檢測，若無法於一分鐘內爬30階，建議儘快前往胸腔內科等相關科別做進一步檢查。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務組委員醫師蘇茂昌分享，一名63歲有氣喘史的林姓患者，過去並未定期檢測肺功能，菸齡超過40年，每天抽一包菸的他，3年前在家因為喘到無法呼吸而來到門診，當時肺功能檢測結果直接匡列為嚴重型肺阻塞病友，更在短時間內經歷了2次緊急插管，目前病況獲得控制，但肺功能早已失去大半，若可提早檢測便可避免。

王鶴健呼籲，及早診斷、儘早治療是減緩肺阻塞惡化的關鍵，並自今年起首度訂定每年11月為「肺功能檢測月」，希望全民培養正確的肺部保健觀念，並鼓勵高危險族群每年追蹤肺功能。

檢測 醫學 新冠肺炎

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