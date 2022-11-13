我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

巴金森氏症男過馬路突「僵」住 AI運算揪元凶

趙容萱
蔡崇豪醫師示範「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」，結合頭戴式裝置，即時錄下病人連續性步態影片並快速回傳、AI分運算分析。（記者趙容萱／攝影）
蔡崇豪醫師示範「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」，結合頭戴式裝置，即時錄下病人連續性步態影片並快速回傳、AI分運算分析。（記者趙容萱／攝影）

71歲莊姓巴金森氏症男病患七年前出現中後期「步態凍僵」症狀，行走時會突然像是被黏住無法前進僵住，但因發病時機往往難以預測，病況逐漸惡化，甚至過馬路突然「僵」住，險象環生，半年前經向台北中國醫藥大學附設醫院神經內科求診，透過人工智慧醫學診斷中心的輔助，利用AI運算分析，半小時內快速輔助診斷，以及早介入治療，延緩病徵，如今生活可自理。

莊姓男子說，15年罹患巴金森氏症，手抖，走路腳拖地，雖有接受治療，但病況持續惡化，7年後出現步態凍僵，尤其過馬路走到一半突然僵在路上，還好有AI輔助診斷，他發作頻率與時間從平均一天約六次、總計30分鐘，降到一天約一次、5分鐘，生活品質變好。

中國附醫神經內科部主任蔡崇豪說，巴金森氏症為慢性神經退化，盛行以老年為主，發病主因為大腦「黑質」退化，使得神經傳導的多巴胺細胞死亡，讓神經運動混亂與無法控制，早期出現動作慢、手僵硬、手顫抖等，且為「靜態性顫抖」，也就是人不動時，反而手或腳會抖，中後期出現動作緩慢、步態凍僵等動作症狀。

蔡崇豪指出，巴金森氏症診斷不易，在缺乏人工智慧AI輔助前，醫師需經層層神經內科檢查及相關量表試驗後才能診斷，尤其中後期症狀，單憑肉眼難以區辨，診察曠日廢時，錯過精準用藥時間，影響病人生活品質。

中國附醫人工智慧醫學診斷中心主任許凱程說，步態凍僵發病難以預測，該中心與神經內科醫師團隊利用AI聯手打造「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」，結合頭戴式裝置，即時錄下病人連續性步態影片並快速回傳、AI分運算分析，讓患者精準用藥、及早介入治療，且可讓病人在家中拍影片上傳，遠距即時掌握病況，半小時內快速輔助診斷。

AI 人工智慧 醫學

上一則

糖友「這樣用藥」嚇壞醫師 破解迷思、安全控糖

延伸閱讀

巴金森氏症 2料理「食療」對症下藥

巴金森氏症 2料理「食療」對症下藥
Google的AI應用程式 簡單敘述就能生成圖像 但將緩推出

Google的AI應用程式 簡單敘述就能生成圖像 但將緩推出
美擬再對中鎖喉 瞄準AI量子運算

美擬再對中鎖喉 瞄準AI量子運算
首屆「台灣形象展」華府亮相 鎖定美市場需求

首屆「台灣形象展」華府亮相 鎖定美市場需求

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

連喬布斯都錯失治療黃金期 這病千萬不可忽視

2022-11-07 00:00
飲食減少糖分，可避免肌膚快速氧化。(取材自pexels)

少吃這些罪惡食物 5種生活習慣減齡維持少女感

2022-11-05 20:59
董氏基金會9日舉行「預防微肌要趁早」衛教記者會，呼籲民眾培養運動習慣，補充優質蛋白質。（圖／董氏基金會提供）

年過50肌肉流失快 肌力運動+優質蛋白預防肌少症

2022-11-09 19:09
美國心臟學會年會最新一篇研究指出，魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6類健康食品相較安慰劑，降低壞膽固醇LDL效果不顯著。示意圖。（路透）

美研究紅麴魚油6健康食品降血脂效果未顯著 醫籲「別埋頭苦吃」

2022-11-09 04:37
基隆長庚醫院邀請新陳代謝科醫師楊佳穎、營養師、衛教師團隊，在基隆院區舉辦世糖日活動，為健康把關。（圖／基隆長庚醫院提供）

30歲女分享糖尿病故事 醫師：聽從指示人生不會變黑白

2022-11-06 05:52
衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說明許男的病情。（記者簡慧珍／攝影）

血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關

2022-11-10 05:02

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票