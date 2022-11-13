巴金森氏症男過馬路突「僵」住 AI運算揪元凶

蔡崇豪醫師示範「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」，結合頭戴式裝置，即時錄下病人連續性步態影片並快速回傳、AI分運算分析。（記者趙容萱／攝影）

71歲莊姓巴金森氏症男病患七年前出現中後期「步態凍僵」症狀，行走時會突然像是被黏住無法前進僵住，但因發病時機往往難以預測，病況逐漸惡化，甚至過馬路突然「僵」住，險象環生，半年前經向台北中國醫藥大學附設醫院神經內科求診，透過人工智慧醫學 診斷中心的輔助，利用AI 運算分析，半小時內快速輔助診斷，以及早介入治療，延緩病徵，如今生活可自理。

莊姓男子說，15年罹患巴金森氏症，手抖，走路腳拖地，雖有接受治療，但病況持續惡化，7年後出現步態凍僵，尤其過馬路走到一半突然僵在路上，還好有AI輔助診斷，他發作頻率與時間從平均一天約六次、總計30分鐘，降到一天約一次、5分鐘，生活品質變好。

中國附醫神經內科部主任蔡崇豪說，巴金森氏症為慢性神經退化，盛行以老年為主，發病主因為大腦「黑質」退化，使得神經傳導的多巴胺細胞死亡，讓神經運動混亂與無法控制，早期出現動作慢、手僵硬、手顫抖等，且為「靜態性顫抖」，也就是人不動時，反而手或腳會抖，中後期出現動作緩慢、步態凍僵等動作症狀。

蔡崇豪指出，巴金森氏症診斷不易，在缺乏人工智慧AI輔助前，醫師需經層層神經內科檢查及相關量表試驗後才能診斷，尤其中後期症狀，單憑肉眼難以區辨，診察曠日廢時，錯過精準用藥時間，影響病人生活品質。

中國附醫人工智慧醫學診斷中心主任許凱程說，步態凍僵發病難以預測，該中心與神經內科醫師團隊利用AI聯手打造「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」，結合頭戴式裝置，即時錄下病人連續性步態影片並快速回傳、AI分運算分析，讓患者精準用藥、及早介入治療，且可讓病人在家中拍影片上傳，遠距即時掌握病況，半小時內快速輔助診斷。