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老人臭、加齡臭 醫師教6招遠離異味

鄒尚謙
將家中長者的慢性疾病照顧好，多喝水，少吃重口味食物，加強身體清潔，就能降低異味發生；圖為示意圖。（Getty Images）
將家中長者的慢性疾病照顧好，多喝水，少吃重口味食物，加強身體清潔，就能降低異味發生；圖為示意圖。（Getty Images）

不少年長者身上會飄出一種過去不曾出現的異味，被稱為「老人臭」或「加齡臭」，想抱孫子往往被拒絕，令人沮喪。醫師指出，老化是造成老人臭發生主因，與環境、飲食習慣、慢性病等也有關。一般人40、50歲後皮脂腺功能退化，油脂分泌異常，常見腋下、胯下、臉部、額頭、頭皮、耳後、胸前等處產生臭味。

年長者臭味 男女3：1

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，根據臨床觀察，老人臭大約從75歲開始，有老人臭的男性年長者比較多，男女比例為3：1。年長者身上散發出來的臭味，是因為身體新陳代謝變慢以及老化因素，造成皮膚角質層累積過厚，又無作適當清潔，慢慢身體就會產生一些味道。這些味道伴隨著身體代謝產物如油脂分泌，再和角質層、皮膚代謝廢物融合，經氧化後形成「2-壬烯醛」化合物，因此就會產生類似酸味、油味的異味。

台灣長庚醫院泌尿科主治醫師陳煜表示，隨年紀增長，年長者的皮脂腺分泌狀況會改變，些許尿素、酵素，加上細菌角質，皮膚就會產生氣味，若是衣著習慣包得密不透風，腋下、胯下等部位也會產生異味。

愛吃重口味 體味更濃

人體的臭味產生並非單一因子，陳煜說，除了身體老化因素外，環境、飲食也是可能影響因子，像天氣悶熱容易分泌汗水，分泌物增加就會產生更多的氣味；飲食若喜歡重口味，分泌物產生的味道可能就會更濃烈。

該如何改善長者皮脂腺分泌引起的異味？陳煜強調，應將家中長者的慢性疾病照顧好，多喝水，少吃重口味食物，加強身體清潔頻率，就能降低部分異味的發生。

每天運動 助新陳代謝

趙昭明指出，通常因慢性病引起的臭味，以症狀治療為主，像糖尿病會讓皮膚分泌物產生類似酵素的混合化學成分味道，並不是那麼的好聞；部分精神科用藥、降血壓藥或抗生素服用後，也會導致身體出現異味，建議可與醫師討論是否調整其他替代用藥，以改善體味。

運動也能改善體味，陳煜建議，長者可以走路、快走、踏步走、慢跑，或採原地擺動或墊腳方式運動，在不危險的前提下，每天運動30至40分鐘，可以幫助新陳代謝。

吃過多動物性蛋白質、脂質食物、甜食，都易引起體味變重。趙昭明建議，飲食調整方面，少吃蔥、蒜、薑等辛香料及甜食，多吃綠色蔬菜、魚肉、雞肉等白肉，辛辣食物、咖哩、紅肉類應減量食用，尤其紅肉的胺基酸成分較多，會造成排泄物的氣味較重應少吃一點。

身體清潔 衣服常換洗

高齡長者自我清潔能力變差，又常有糖尿病、慢性腎病、肝不好等慢性病纏身，都可能使身體產生異味，超昭明認為，除了應好好控制慢性病外，照顧者應協助長者做好身體的清潔，尤其頭部、腋下、耳後等皮膚角質容易囤積的地方更要加強清潔，衣服也要經常替換，避免分泌物囤積而產生臭味。

預防老人臭

1.自身清潔工作要做好。

2.平常要多喝水，加速身體新陳代謝。

3.如果有生病，需就醫治療，避免體味會跟著慢性疾病一起產生。

4.飲食清淡，甜食少吃，多吃綠色蔬菜、魚肉、雞肉。

5.衣物勤換洗，清爽舒適為宜。

6.每天曬太陽15分鐘，下午4至5點時機最佳。陽光紫外線具殺菌作用，可改善體臭。

資料來源／趙昭明

糖尿病 蔬菜 血壓

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