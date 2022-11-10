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擦「修護霜」女孩初經提早、男孩長乳房 家長如何把關？

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

近期「兒童擦含有雌激素的修護霜導致性早熟」在母嬰界引起恐慌。兒童內分泌科醫師黃世綱提醒，只要是定位給成年女性的保養品，標榜「延緩老化」、「完美肌膚」，此類產品就不適用於孩童。若家中女童出現8歲以前就發育、第二性徵出現、長高速度太快，應立即就醫。

許多兒童受異位性皮膚炎所苦，家長予以擦上修護霜緩解不適。然而，近期不少醫師發現一些幼齡孩童因乳房隆起，被家長帶來求診，幾位醫師將產品名稱一比對，赫然發現使用的都是某牌修護霜，事件爆發後引起家長擔憂，廠商也隨即聲明致歉並將產品下架。

辨別性早熟徵狀

黃世綱表示，這些擦了含有雌激素修護霜的孩童，年齡約2至3歲，女孩出現乳房提早發育、甚至3歲多就來初經；而男孩除了乳房發育之外，甚至有乳暈顏色變黑的情況。

若家中孩子出現過早發育（男孩9歲前、女孩8歲前）、第二性徵出現（男孩睪丸增大、陰毛生長、聲音低沉；女孩乳房發育、陰毛增加），以及長高速度太快（一年超過6公分）的徵狀，應立即就醫；若男孩9歲或女孩8歲以後才發育，就不算是性早熟，家長不必擔心。

家長如何把關？

黃世綱說明，不是性早熟就一定要打針治療。以這次事件來說，是屬於外在因素造成的「周邊型性早熟」，只要停用不適合小孩用的修護霜，症狀就能改善，加上增加運動量、避免肥胖，即可減緩狀況。

他也提醒，未來家長挑選產品時，看到定位給成年女性的保養品，且廣告標榜「延緩老化」、「完美肌膚」，此類產品就不適用於孩童，應避免使用；只要把握大原則「大人的保養品別用在孩子身上」，基本上就不會有大問題。

還有，肥胖會增加性早熟的機率，因此家長多注意孩子的日常飲食均衡不偏食、盡量攝取原型食物；避開雞皮、豬皮、內臟等高油脂食物；並減少食用以塑膠袋、保鮮膜與塑膠手搖杯盛裝的食物，都能減少性早熟影響，讓孩子安心成長。

【延伸閱讀】

過多攝取這些食物恐造成孩子性早熟　影響身高發展

青春期提早來？！　性早熟評估有依據

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55691

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