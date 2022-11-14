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子宮內膜異位症 中醫可治

健康醫療網
子宮內膜異位症發生率約占女性人口一到兩成，醫師提醒可選擇以中醫治療。（Getty Images）
子宮內膜異位症發生率約占女性人口一到兩成，醫師提醒可選擇以中醫治療。（Getty Images）

女性朋友可知，子宮內膜異位症是可以選擇中醫治療的，中藥療效不但不輸給西藥，並且因為副作用幾乎是零，因此更廣為患者接受，被視為可以長期服用的治本藥物。

中醫師林襄穎多年來致力於該病的中醫研究，門診治療過的子宮內膜異位症患者不計其數，她發現氣虛血瘀與氣滯血瘀是該病的兩個主要中醫體質類型，因此，治療應以養氣活血以及行氣活血為主。

常見氣虛血瘀、氣滯血瘀體質

林襄穎指出，子宮內膜異位症分為巧克力囊腫與子宮腺肌症，從門診隨機選取1490名連續治療平均達三個月以上的患者，發現巧克力囊腫患者常見氣虛血瘀體質，而子宮腺肌症常見氣滯血瘀體質，因此巧克力囊腫應採用養氣活血中藥，子宮腺肌症則是用行氣活血中藥。

養氣活血中藥包括：白朮、紅棗、鬱金、川芎、乳香、沒藥等等；行氣活血中藥例如：烏藥、川楝子、香附、牡丹皮、桃仁、赤芍之類。

林襄穎表示，子宮內膜異常生長在卵巢稱為巧克力囊腫，異常生長在子宮肌肉層稱為子宮腺肌症。巧克力囊腫常引發不孕症或因囊腫太大而必須開刀；至於子宮腺肌症除了引發不孕症之外，更常因為嚴重經痛而逃不過拿掉子宮的命運。

林襄穎指出，子宮內膜異位症發生率約占女性人口一到兩成，也就是路上擦肩而過十個女生，就有一兩位是子宮內膜異位症患者。偏偏巧克力囊腫開刀後的復發率高達五成，而子宮腺肌症由於病灶是分散的，即使開刀也可能「野火燒不盡，春風吹又生」，種種因素都造成該病不易治療，成為女性健康大敵的慢性病。林襄穎說，中醫在這方面有治療優勢如下：

1.中藥治療不必開刀，容易被患者接受。

2.中藥副作用幾乎是零。

3.中藥藥性溫和，可長期服用。

4.中藥療效表現亮眼，可抑制病灶，減緩經痛。

林襄穎說，許多病患接受中醫治療後，都對療效感到驚訝並且滿意。接受完整療程之後，多數患者可維持三至四年的蜜月期（即經痛很輕微，或巧克力囊腫不再變大），除非病人吃了禁忌食物例如補品四物湯、八珍湯、薑母鴉、羊肉爐、燒酒雞之類促進女性荷爾蒙的食品，否則不會那麼容易復發。（本文由「健康醫療網」提供 https://healthnews.com.tw/

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