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膝關節退化 裝人工關節2天就能走

江良誠
南投醫院骨科醫師梁文雄為患者檢視術後傷口。（圖：南投醫院提供）
南投醫院骨科醫師梁文雄為患者檢視術後傷口。（圖：南投醫院提供）

台灣南投60歲陳姓茶農，長期採茶、製茶，工時長又耗體力，兩年前發現右膝容易痠痛，漸漸不能出力、腿軟，膝蓋還腫脹難耐，就醫檢查確認膝關節嚴重退化，經手術安裝人工膝關節，第二天就能上下樓梯。醫師提醒，仍要保持好的生活與飲食和運動方式，否則會降低人工關節的使用年限。

南投醫院骨科醫師梁文雄說，老化、體重過重、過度負重或不正確的姿勢皆有可能導致膝蓋傷害。膝關節的軟骨漸漸磨損，初期可以藉由飲食控制、適當運動、休息及藥物來控制與改善，但當關節損害的程度及疼痛已經嚴重影響生活時，而且保守治療仍無法緩解症狀時，便要考慮置換人工關節，才能恢復日常活動功能。

梁文雄說，人工關節置換是相當常見的手術，除了傳統人工關節，現在還有陶瓷、超耐磨等人工關節可以選擇。

經驗豐富的醫師，能精準地將人工關節裝置在正確的位置及角度，手術前麻醉專科醫師評估病人的身體狀況，以提升手術的安全性，復元速度也相當快。

陳姓茶農手術後當天就可以下床練習行走，隔天便能自行上下樓梯，疼痛也有顯著的降低。梁文雄也提醒，避免負重時過度彎曲、提舉或推重物，向醫師諮詢合適的運動或活動，才能妥善維護人工關節。

關節 手術 骨科

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